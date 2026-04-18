Маск объявил о запуске роботакси Tesla без лидаров в Далласе и Хьюстоне

Tesla запускает сервис роботакси в Далласе и Хьюстоне. О начале внедрения беспилотных такси в этих городах Техаса компания сообщила 18 апреля.

«Попробуйте Tesla Robotaxi в Далласе и Хьюстоне!» — написал глава компании Илон Маск в Twitter (X).

Проект роботакси Tesla развивался поэтапно. Первые испытания начались в 2025 году в Остине, где сервис работал в ограниченном режиме: доступ предоставлялся по приглашениям, а зона поездок была строго ограничена. На раннем этапе автомобили не были полностью автономными — в салоне находился сотрудник компании, а часть функций контролировалась удалённо.

Позже Tesla начала тестировать поездки без водителя и наблюдателя. К началу 2026 года в Остине появились полностью беспилотные поездки для пользователей. Перед этим компания проводила закрытые испытания с участием сотрудников и тест-драйверов, а также дорабатывала программное обеспечение и инфраструктуру сервиса.

Во время тестов фиксировались и проблемы: сообщалось о нарушениях правил дорожного движения, резких торможениях и других сбоях. Эти инциденты привлекли внимание регуляторов в США и стали поводом для проверок.

Запуск в Далласе и Хьюстоне стал следующим этапом расширения проекта. При этом Tesla отстаёт от конкурентов по скорости внедрения. На данный момент лидером рынка считается Waymo (проект Google): сервис уже работает примерно в десяти городах США, выполняет сотни тысяч поездок в неделю и накопил огромный опыт эксплуатации беспилотных автомобилей. Компания Zoox, принадлежащая Amazon, также активно расширяет свою сеть.

На этом фоне Tesla только выходит на этап масштабирования. Главное отличие Tesla — в подходе. В то время как конкуренты используют лидары и заранее подготовленные карты, Tesla делает ставку на камеры и искусственный интеллект. Однако эту технологию сложнее довести до стабильной и безопасной полной автономности.