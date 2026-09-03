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«Сборов нет, есть добровольные взносы. Это инициатива бизнеса» — Путин. «Добровольные» взносы на войну достигли 384 млрд рублей

The Insider
Фото: пресс-служба Кремля

Фото: пресс-служба Кремля

Финансирование российского бюджета за счет частных предприятий — инициатива предпринимателей, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, бизнес решил поддержать страну в текущих условиях, а полученные средства правительство направит на социальную сферу, в том числе на образование и здравоохранение. Объем «добровольных взносов» Путин оценил в сотни миллиардов рублей, передает «Интерфакс».

«Я протестую. Сборов нет. Есть добровольные взносы. Это разные вещи абсолютно. Это действительно инициатива бизнеса, это никакие не сборы. Я встречался с представителями наших бизнес-кругов, люди встали, абсолютно неожиданно для меня, вот абсолютно неожиданно, предложили внести определенный вклад.

Люди инициативно встали и сказали: мы работаем в этой стране, мы граждане этой страны, мы и личные состояния накопили приличные, и бизнес чувствует себя уверенно, несмотря на все проблемы. Мы хотим внести вклад в сегодняшних условиях в развитие экономики и социальной сферы, что самое главное».

Как сообщал The Bell, в марте Путин на закрытой встрече с крупными предпринимателями после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил им делать «добровольные» взносы в бюджет. Отмечалось, что предложение прозвучало после обсуждения продолжения войны и ее финансирования. К середине августа безвозмездные поступления от бизнеса в федеральный бюджет, сделанные с начала года, достигли рекордных 383,69 млрд рублей, писали «Ведомости» со ссылкой на данные «Электронного бюджета».

Если в январе–марте от негосударственных организаций в бюджет поступило 15,6 млрд рублей, то к концу апреля сумма выросла более чем в десять раз — до 159,7 млрд.

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