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Новости

После призыва Путина бизнесу «скинуться» на войну «добровольные» взносы в бюджет достигли рекордных 384 млрд рублей — «Ведомости»

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»

Безвозмездные поступления от бизнеса в федеральный бюджет с начала года к середине августа достигли рекордных 383,69 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Электронного бюджета». Основной поток денег начал поступать после марта: тогда Владимир Путин на закрытой встрече с крупными предпринимателями после съезда РСПП предложил им делать «добровольные» взносы в бюджет, сообщал The Bell. По данным издания, предложение прозвучало после обсуждения продолжения войны и ее финансирования.

За семь с половиной месяцев 2026 года поступления уже в полтора раза превысили показатель за весь 2025 год, когда бюджет получил безвозмездно 251,3 млрд рублей, и почти в 2,5 раза — сумму на начало августа прошлого года, составлявшую 173,4 млрд. При этом в законе о бюджете на 2026–2028 годы Минфин закладывал по этой статье всего по 1,7 млрд рублей ежегодно.

В январе–марте от негосударственных организаций в бюджет поступило 15,6 млрд рублей, к концу апреля сумма выросла более чем в десять раз — до 159,7 млрд. К концу мая поступления увеличились до 232,3 млрд рублей, к концу июня — до 294,4 млрд, а за июль и первую половину августа прибавили еще около 30%. Как отмечают «Ведомости», это рекордные поступления по этой статье с момента ее появления в 2022 году. Глава РСПП Александр Шохин заявил изданию, что на полях съезда, во время которого прошла встреча с Путиным, от крупных предпринимателей «прозвучала инициатива о добровольных пожертвованиях в бюджет». Дмитрий Песков ранее также говорил, что один из участников встречи с Путиным предложил выделить крупную сумму на нужды государства.

Спустя два месяца после той встречи Кремль объявил, что Шохин возглавит реформированный институт бизнес-омбудсмена. В июне Путин подписал соответствующий закон

The Bell 26 марта сообщал со ссылкой на двух собеседников, знакомых с содержанием закрытой встречи, что Путин заявил бизнесменам о намерении продолжать войну, после чего предложил им перечислять деньги в бюджет. По словам источников издания, идею «потрясти бизнес в тяжелое для страны время» перед встречей изложил Путину в письме глава «Роснефти» Игорь Сечин, предложив, в частности, выпуск военных облигаций. Сенатор и миллиардер Сулейман Керимов прямо на встрече пообещал внести 100 млрд рублей, утверждали два источника The Bell, а еще как минимум один предприниматель поддержал инициативу, не назвав сумму.

В предыдущие годы значительная часть безвозмездных поступлений была связана с обязательными платежами иностранных компаний при уходе из России. Однако опрошенные «Ведомостями» юристы считают, что этот источник практически иссяк, хотя в 2026 году могли продолжать поступать отложенные платежи по ранее одобренным сделкам. За последние три года размер обязательного взноса при выходе иностранных собственников вырос с 10% до 35% рыночной стоимости актива.

Нынешние безвозмездные поступления уже превысили сборы от разового налога на сверхприбыль: он принес федеральному бюджету 318,8 млрд рублей. Деньги поступают на фоне растущего дефицита: по итогам января–июля он достиг 6,455 трлн рублей, или 2,8% ВВП, превысив годовой план.

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