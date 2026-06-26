Путин подписал закон о реформе должности бизнес-омбудсмена — пост займет глава РСПП Александр Шохин

Путин подписал закон о реформе института бизнес-омбудсмена — теперь федеральный уполномоченный по защите прав предпринимателей будет работать на общественно-государственных, а не сугубо государственных основаниях, сообщают РИА «Новости». Документ размещен на портале правовой информации.

О готовящихся переменах пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил еще в конце мая: тогда он сообщил, что должность бизнес-омбудсмена станет общественной, а возглавит обновленный институт президент РСПП Александр Шохин. До него уполномоченным десять лет, с 2012 по 2022 год, был Борис Титов.

Как объяснил The Insider бывший сотрудник аппарата правительства России, пожелавший остаться неназванным, смысл этого указа заключается в подчинении бизнес-омбудсмена:

«Раньше уполномоченный по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмен) был чиновником в составе Администрации президента, и Шохину в этом случае пришлось бы перейти туда в подчинение к главе АП Антону Вайно — а вместе с этим расстаться с должностью президента РСПП. По новой схеме он сохраняет эту позицию, поэтому ему нет смысла идти в подчиненные к Вайно. Борису Титову, наоборот, было выгоднее иметь статус чиновника, поскольку он не возглавлял РСПП одновременно».

Согласно закону, бизнес-омбудсмен должен следить за тем, чтобы права и интересы предпринимателей соблюдались органами власти всех уровней и должностными лицами, и обеспечивать государственные гарантии их защиты. Занимать эту должность не могут сенаторы, депутаты Госдумы и региональных законодательных собраний, а если у назначенного уполномоченного уже есть несовместимый с новым статусом род деятельности, на отказ от него закон дает две недели.

Меняется и схема финансирования аппарата омбудсмена: вместо собственной службы за его материально-техническое обеспечение будет отвечать автономная некоммерческая организация, одним из учредителей которой выступит государство, а наблюдательный совет возглавит сам уполномоченный. Этой структуре передадут организационные, правовые, аналитические и документационные функции, которые раньше выполнял аппарат Общественной палаты, а средства на нее заложат отдельной строкой в бюджете управления делами президента.

На встрече с Путиным 26 мая Шохин поднимал вопрос о доступе предприятий к более серьезному вооружению для защиты от украинских атак. Вскоре после этого власти разрешили компаниям закупать крупнокалиберное оружие для ПВО.