«Потрясти бизнес в тяжелое для страны время». Путин по совету Сечина потребовал от крупного бизнеса «скинуться» на войну — The Bell

Владимир Путин на закрытой встрече с крупными предпринимателями, состоявшейся в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), призвал их добровольно перечислять деньги в федеральный бюджет на военные нужды. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи.

По словам собеседников издания, Путин заявил участникам встречи о намерении продолжать войну. «Сказали, будем воевать», — передает суть его выступления один из источников The Bell. Другой уточнил, что речь шла о продвижении до административной границы Донецкой области. Вслед за этим президент предложил бизнесменам делать добровольные взносы в бюджет.

Инициатива, по данным источника издания, принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину. Накануне встречи он направил Путину письмо с идеей «потрясти бизнес в тяжелое для страны время».

Часть участников отреагировала на предложение сразу. Сулейман Керимов, по словам двух источников The Bell, пообещал внести в бюджет 100 млрд рублей. Еще как минимум один крупный предприниматель, как пишет издание, поддержал инициативу, не назвав конкретной суммы.

Кроме того, на съезде РСПП случился курьез. На открытии мероприятия у звукорежиссера трансляции произошел технический сбой, и музыка к гимну РФ, который должны были петь присутствующие, не прозвучала. Тогда глава Союза Александр Шохин запел его а капелла и поднял весь зал.