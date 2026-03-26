Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

1848

 

 

 

 

 

Новости

«Потрясти бизнес в тяжелое для страны время». Путин по совету Сечина потребовал от крупного бизнеса «скинуться» на войну — The Bell

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Владимир Путин на закрытой встрече с крупными предпринимателями, состоявшейся в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), призвал их добровольно перечислять деньги в федеральный бюджет на военные нужды. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи.

По словам собеседников издания, Путин заявил участникам встречи о намерении продолжать войну. «Сказали, будем воевать», — передает суть его выступления один из источников The Bell. Другой уточнил, что речь шла о продвижении до административной границы Донецкой области. Вслед за этим президент предложил бизнесменам делать добровольные взносы в бюджет.

Инициатива, по данным источника издания, принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину. Накануне встречи он направил Путину письмо с идеей «потрясти бизнес в тяжелое для страны время».

Часть участников отреагировала на предложение сразу. Сулейман Керимов, по словам двух источников The Bell, пообещал внести в бюджет 100 млрд рублей. Еще как минимум один крупный предприниматель, как пишет издание, поддержал инициативу, не назвав конкретной суммы.

Кроме того, на съезде РСПП случился курьез. На открытии мероприятия у звукорежиссера трансляции произошел технический сбой, и музыка к гимну РФ, который должны были петь присутствующие, не прозвучала. Тогда глава Союза Александр Шохин запел его а капелла и поднял весь зал.

Telegramhttps://t.me/theinsru/3532

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте