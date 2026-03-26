Президент Ирана поблагодарил Путина и российский народ за вдохновение в войне

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что сообщения Путина и поддержка российского народа вдохновляют его страну в войне с США и Израилем. Об этом он написал в соцсети Х (Twitter) на русском языке с ошибками.

«Сообщения президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. Сопротивление и мужество иранского народа обещая новые узы, которые обеспечат безопасность Восточной Азии странами региона. От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России», — написал Пезешкиан (орфография и пунктуация сохранены).

Позже президент опубликовал то же сообщение на фарси. Из этого поста можно понять, что он имел в виду: благодаря сопротивлению иранского народа, по его мнению, изменилась расстановка сил в регионе, и теперь безопасность в Восточной Азии будут обеспечивать сами страны региона.

По данным Reuters и других западных изданий, с начала войны на Ближнем Востоке Россия расширила обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном.