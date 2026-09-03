Израильская полиция задержала 16 человек в Нижней Галилее по делу о браках с несовершеннолетними

В Израиле задержали 16 человек по делу о браках с несовершеннолетними девушками. Как пишет The Times of Israel, 3 сентября полиция провела рейд в поселении Явнеэль в Нижней Галилее.

В сообщении полиции говорится, что для допроса задержаны 16 взрослых и несовершеннолетних, «подозреваемых в недавнем заключении брака или в начале подготовки к незаконной свадебной церемонии». В полиции отметили, что ведут постоянную борьбу с подобными браками, которые практикуются в небольшом закрытом сообществе, живущем в Явнеэле. В этом поселении проживает бреславская хасидская община, отмечает The Times of Israel.

Как пишет Ynet news, полиция полагает, что свадьбы проводятся тайно, на них запрещено приносить телефоны и делать фотографии. Кроме того, свадьбы маскируют под праздник в честь помолвки. В августе по аналогичным подозрениям в Явнеэле были задержаны 20 человек. Ситуация в поселении привлекла внимание общественности и властей после того, как в интернете появились сообщения о несовершеннолетних девочках из местной хасидской общины, которые приезжали рожать в близлежащие больницы.