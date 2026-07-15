В пригороде Тель-Авива по решению раввинов введут гендерную сегрегацию двух улиц: мужчины и женщины будут ходить по разным сторонам тротуара

Собрание раввинов израильского города Бней-Брак, расположенного рядом с Тель-Авивом, постановило ввести гендерную сегрегацию на двух главных улицах. Как пишет The Times of Israel, городские власти планируют установить на тротуарах барьеры и указатели, чтобы пути мужчин и женщин не пересекались.

Представители муниципалитета сообщили 13-му каналу, что впоследствии практику могут распространить и на другие оживленные улицы Бней-Брака. Также городские власти выпустили официальное обращение, в котором жителям всех возрастов было предписано соблюдать новые правила. В Бней-Браке проживает 231 тысяча человек, преимущественно ультраортодоксов.

Правозащитники выразили протест против решения раввинов Бней-Брака. По словам Яэль Йехили, директора «Инициативы 5050», которая занимается вопросами гендерного равенства в Израиле, «религиозные лидеры хотят исключить женщин отовсюду, и если мы их не остановим, это будет продолжаться».

В 2017 году Верховный суд Израиля рассматривал вопрос о знаках, предписывающих мужчинам и женщинам ходить по противоположным сторонам улиц, которые были установлены в ортодоксальном квартале города Бейт-Шемеш. Тогда суд счел эти знаки нарушением закона и постановил их убрать.