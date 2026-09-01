«На торговых судах КНР есть политкомиссары, через которых могут ставиться разведзадачи» — директор института при Военно-морском колледже США

Государственная китайская судоходная компания COSCO использует скрытое оборудование на своих судах для перехвата военных коммуникаций у берегов других стран, включая США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников администрации Дональда Трампа. По их словам, у компании десятилетиями существует партнерство с Пекином по сбору разведданных, которое позволяет Китаю перехватывать сигналы связи судов и самолетов в Европе, Северной Америке и Азии.
В январе 2025 года Пентагон уже включил COSCO в список компаний, связанных с китайскими военными, а в апреле того же года Военно-морской колледж США опубликовал доклад, в котором говорилось, что Народно-освободительная армия Китая, вероятно, использует рыболовный и торговый флот страны для разведки и наблюдения. Китайское законодательство обязывает компании страны содействовать разведывательной работе государства.
Директор Института исследований морской деятельности Китая (CMSI) при Военно-морском колледже США, ассоциированный профессор Кристофер Шарман, выступающий в личном качестве и подчеркивающий, что его слова не обязательно отражают позицию правительства США и Военного министерства, отметил в комментарии The Insider:
«За последнее десятилетие Пекин принял и пересмотрел множество законов о национальной безопасности. КНР, вероятно, может использовать эти законы, чтобы обосновывать широкий спектр ограничений, требований и карательных мер в отношении китайских и иностранных компаний, а также частных лиц. Многие из этих законов сформулированы расплывчато, что дает властям КНР значительную свободу в их толковании и применении.
COSCO Shipping Corporation Limited — крупнейший государственный судоходный конгломерат КНР. Если бы Пекин захотел задействовать суда или персонал COSCO для поддержки разведывательной деятельности, эти законы о национальной безопасности, вероятно, обеспечили бы правовую рамку, с помощью которой правительство могло бы направлять сотрудничество или принуждать к нему.
Одна из особенностей государственного морского сектора Китая, значимая в этом контексте, — присутствие политкомиссаров на борту китайских торговых судов дальнего плавания, включая суда, которыми управляет COSCO. Если бы правительство КНР стремилось поручить судну COSCO поддержку разведывательной деятельности, политкомиссар обеспечил бы на борту устоявшееся партийное присутствие, через которое такие задачи могли бы доводиться.
Политкомиссар выступает представителем партии-государства на судне и отвечает за политические и административные вопросы, включая исполнение законов и нормативных актов КНР, ведение политической работы, поддержание партийной организации на борту и продвижение более широких национальных задач. Политкомиссар разделяет высшие полномочия на судне с капитаном, который отвечает прежде всего за эксплуатацию корабля.
COSCO управляет большим флотом коммерческих судов по всему миру. Это глобальное присутствие может давать Пекину доступ к морским пространствам и точкам, до которых иначе было бы труднее добраться с помощью специализированных государственных или военных судов. Тот же глобальный охват, который делает COSCO ценной коммерчески, делает ее флот потенциально ценным для Пекина в достижении целей своей национальной безопасности по всему миру».