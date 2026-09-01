«На торговых судах КНР есть политкомиссары, через которых могут ставиться разведзадачи» — директор института при Военно-морском колледже США

Государственная китайская судоходная компания COSCO использует скрытое оборудование на своих судах для перехвата военных коммуникаций у берегов других стран, включая США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников администрации Дональда Трампа. По их словам, у компании десятилетиями существует партнерство с Пекином по сбору разведданных, которое позволяет Китаю перехватывать сигналы связи судов и самолетов в Европе, Северной Америке и Азии.

В январе 2025 года Пентагон уже включил COSCO в список компаний, связанных с китайскими военными, а в апреле того же года Военно-морской колледж США опубликовал доклад, в котором говорилось, что Народно-освободительная армия Китая, вероятно, использует рыболовный и торговый флот страны для разведки и наблюдения. Китайское законодательство обязывает компании страны содействовать разведывательной работе государства.

Директор Института исследований морской деятельности Китая (CMSI) при Военно-морском колледже США, ассоциированный профессор Кристофер Шарман, выступающий в личном качестве и подчеркивающий, что его слова не обязательно отражают позицию правительства США и Военного министерства, отметил в комментарии The Insider: