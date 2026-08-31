В России разрешили массовое развертывание 5G. Операторам бесплатно выделили частоты и позволили использовать иностранные базовые станции

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила условия массового развертывания сетей 5G в России. «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 смогут использовать для связи пятого поколения частоты, которые ранее были выделены под LTE (4G), а также бесплатно получат новые полосы частот.

Каждому из четырех операторов выделят без аукциона по 90 МГц в диапазоне 4,63–4,99 ГГц. Кроме того, им разрешили разворачивать 5G на уже существующих LTE-частотах по принципу технологической нейтральности. Для этого можно будет использовать иностранные базовые станции, установленные до 1 сентября 2026 года. С 2027 года операторы должны начать поэтапный переход на российское оборудование и завершить его к концу 2031 года.

Сети 5G должны появиться в городах с населением более миллиона человек «в самое ближайшее время», сообщило Минцифры. В диапазоне 4,63–4,99 ГГц связь пятого поколения планируется запустить в наиболее популярных локациях городов-миллионников до конца 2028 года, после чего покрытие будут расширять еще в течение трех лет.

До сих пор полноценного массового покрытия 5G в России не было. Операторы запускали отдельные пилотные зоны и тестировали технологию, однако развитие коммерческих сетей тормозилось из-за отсутствия выделенных частот и требований властей к использованию российского оборудования. Как писал «Коммерсантъ», массовое появление 5G в российских городах произойдет примерно на 7 лет позже, чем началось коммерческое внедрение сетей пятого поколения в других странах.