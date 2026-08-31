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Путин третий год подряд увеличивает центральный аппарат ФСО, которая обеспечивает его охрану. С начала войны его численность выросла на 12%

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин увеличил предельную численность центрального аппарата Федеральной службы охраны с 785 до 812 военнослужащих и гражданских служащих. Соответствующий указ президент подписал 31 августа. Штат центрального аппарата ФСО, которая в том числе обеспечивает безопасность президента и других первых лиц государства, увеличивается третий год подряд.

С конца 2022 года численность центрального аппарата ФСО выросла на 87 человек, или примерно на 12%. В декабре 2022 года Путин увеличил ее с 725 до 760 человек. В январе 2024-го — установил новый предел в 775 человек, а с 1 января 2025 года — в 785. До конца 2022 года численность центрального аппарата ФСО не менялась почти 13 лет: показатель в 725 человек действовал с марта 2010 года.

Увеличение штата до 812 человек ФСО подготовила еще в июне 2026 года. В опубликованном тогда проекте указа служба не объясняла, зачем ей потребовались дополнительные 27 штатных единиц. Документ предусматривал распространение новых правил на правоотношения, возникшие с 1 июля.

ФСО отвечает не только за физическую охрану руководства страны. По положению о службе, она обеспечивает персональную охрану президента, членов его семьи, премьер-министра и других охраняемых государством лиц, защищает государственные резиденции и здания органов власти, обеспечивает специальную связь и занимается информационно-технологическим и информационно-аналитическим обеспечением президента, правительства и других государственных органов.

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