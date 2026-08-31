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Новости

Sony Music и Warner Chappell подали к Anthropic иск на миллиарды долларов из-за обучения ИИ Claude на принадлежащих им песнях

The Insider
Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Музыкальные лейблы Sony Music Publishing и Warner Chappell, управляющие правами авторов песен и композиторов, подали в калифорнийский суд иск к компании Anthropic, разработчику чат-бота Claude. Издательства требуют компенсации за незаконное использование «десятков тысяч» защищенных авторским правом произведений. Ответчиками названы также гендиректор Anthropic Дарио Амодеи и сооснователь компании Бенджамин Манн. Иск был подан 28 августа, сообщает The Guardian.

По версии истцов, ответчики нарушили закон об авторском праве, «скачивая через торренты, скрейпя и загружая» тексты песен для обучения моделей Claude, а затем воспроизводя эти тексты в ответах на запросы пользователей. В иске утверждается, что Манн и Anthropic загрузили не менее 7 млн копий книг с пиратских сайтов, включая тексты и ноты песен Livin’ on a Prayer группы Bon Jovi и Hallelujah Леонарда Коэна. Помимо этого, компания, как считают издательства, получала копии песен, выкачивая тексты с легальных сервисов Musixmatch и LyricFind и из дата-сетов на архивных ресурсах вроде Common Crawl. В отдельном разделе иска говорится, что при обработке текстов Anthropic удаляла из них идентифицирующую информацию, лишая правообладателей «ценной атрибуции».

В перечне произведений, права на которые, по мнению истцов, были нарушены, — All I Want for Christmas is You Мэрайи Кэри, Ain’t No Mountain High Enough в исполнении Марвина Гэя и Тэмми Терелл, Eye of the Tiger группы Survivor, а также Uptown Funk Марка Ронсона и California Gurls Кэти Перри. Происходящее истцы называют «одной из крупнейших и самых наглых непрекращающихся краж интеллектуальной собственности в истории». В иске сказано:

«Ответчики намеренно решили собирать несанкционированные копии произведений музыкальных издательств, чтобы не платить издательствам лицензионные отчисления за использование их работ в обучении и разработке ИИ».

Сумма требований может составить миллиарды долларов: издательства рассчитывают на компенсацию до $150 тысяч за каждое произведение и $25 тысяч за каждый случай удаления или изменения идентифицирующих данных. Как отмечается, формулировка о «десятках тысяч» композиций подразумевает, что в деле фигурируют как минимум 20 тысяч работ. В Anthropic заявили изданию TechCrunch, что «не согласны с претензиями издательств и намерены решительно защищаться в суде».

Цифра в 7 млн книг взята из иска американских авторов к Anthropic, который компания урегулировала, согласившись выплатить $1,5 млрд. Кроме того, Anthropic сталкивалась с претензиями Universal Music Group и Concord Music Group. В августе генератор музыки Suno проиграл дело о нарушении авторских прав немецкому лицензионному агентству GEMA, которое заявляло о незаконном использовании песен, в том числе Daddy Cool группы Boney M, для обучения ИИ.

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