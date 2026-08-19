Anthropic впервые обошла OpenAI по квартальной выручке — $11,6 млрд против $6,7 млрд

Anthropic впервые обошла OpenAI по выручке за полный квартал. Во втором квартале 2026 года выручка разработчика Claude более чем удвоилась и достигла $11,6 млрд, тогда как OpenAI заработала $6,7 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные компаний и источники, знакомые с их финансовыми показателями.

Выручка OpenAI по сравнению с первым кварталом выросла на 18% — с $5,7 млрд. При этом операционный убыток компании увеличился с $9,3 млрд до $12,3 млрд. Anthropic, напротив, закончила квартал с небольшой операционной прибылью. Ранее компания ожидала получить во втором квартале $10,9 млрд выручки и $559 млн операционной прибыли, однако фактическая выручка оказалась выше прогноза.

Быстрый рост Anthropic в значительной степени связан со спросом на ее инструменты для программирования, прежде всего Claude Code. The Wall Street Journal ранее писал, что Anthropic начала опережать OpenAI по темпам роста выручки и усилила позиции среди корпоративных клиентов, в то время как рост флагманского потребительского продукта OpenAI — ChatGPT — замедлился.

Еще в первом квартале OpenAI оставалась впереди: она получила $5,7 млрд выручки против примерно $4,8 млрд у Anthropic. Таким образом, за три месяца выручка Anthropic выросла более чем в два раза, и компания впервые вышла вперед по этому показателю.

Anthropic и OpenAI готовятся к возможному выходу на биржу. По данным Reuters, Anthropic рассчитывает к 2028 году довести годовую выручку до $190–200 млрд, инвесторы и банки обсуждают возможную оценку компании исходя из этих прогнозов.