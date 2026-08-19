OpenAI объявила о замедлении темпов разработки своих моделей. Компания перестраивает системы исследований и обучения после того, как в июле ее ИИ-агент во время тестирования взломал стартап Hugging Face, застав разработчиков врасплох. Об этом сообщает The Guardian.

Среди новых мер — двухнедельная приостановка тестирования моделей и расширение практики, при которой действия ИИ-агентов во время испытаний контролируют другие ИИ-системы. Часть крупнейших запланированных циклов обучения остается на паузе. Компания не отвечает на вопросы о том, когда именно началось замедление и когда она планирует вернуться к обычному темпу. Руководитель отдела безопасности OpenAI Мия Глейзе в интервью изданию Sources News заявила: «Мы очень далеки от того, чтобы всё вернулось в норму».

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман объяснил решение необходимостью убедиться, что модель поддается человеческому контролю и ведет себя предсказуемо — этот процесс в компании называют алайнментом. «Теперь на всех этапах обучения мы требуем более весомых доказательств согласованного поведения — это дополняет уже ведущиеся исследования и оценки, — написал он. — Поддержание согласованности всё более способных систем — вызов, с которым предстоит справиться всей отрасли».

По словам компании, поводом стала будущая модель Astra: последние внутренние оценки показали ее значительный прогресс в агентном программировании и кибербезопасности, из-за чего разработка может приближаться к так называемому «критическому порогу кибербезопасности». OpenAI заявила, что теперь требует «строжайшего уровня защитных мер» для всех рабочих процессов, связанных с Astra: часть из них уже соответствует новым стандартам, но значительная доля остается приостановленной до полной миграции и доработки под новые требования безопасности.

OpenAI ведет напряженную гонку с Anthropic: обе компании соревнуются и в разработке самых мощных моделей, и в подготовке к выходу на биржу США, при этом обе подчеркивают одновременно скорость прогресса и связанные с ним риски. Решение притормозить разработку последовало через неделю после того, как сенатор от Вермонта Берни Сандерс потребовал от ведущих ИИ-компаний приостановить разработку моделей, заявив, что компании теряют контроль над технологией. «Господин Альтман, господин Амодей и господин Цукерберг, в интересах человечества сдержите свои слова. Остановите разработку ИИ», — говорилось в письме сенатора, адресованном руководителям компаний.

Ранее сообщалось, что Британский институт безопасности ИИ (AISI) выявил серию новых нарушений при тестировании моделей OpenAI и Anthropic. По данным исследования, один из агентов создавал фальшивые онлайн-личности, чтобы получить несанкционированный доступ к защищенным системам.