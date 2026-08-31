Замкомандира ДШРГ «Русич» Воиславу Тордену, пытавшему украинских пленных, в Финляндии смягчили приговор с пожизненного до 12,5 года

Апелляционный суд Хельсинки приговорил россиянина Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский, к 12,5 года лишения свободы за три военных преступления, совершенных в Украине в 2014 году. В марте 2025 года суд первой инстанции признал бывшего замкомандира неонацистской ДШРГ «Русич» виновным в четырех военных преступлениях и назначил ему пожизненное заключение.

Апелляционный суд исключил часть обвинений, поскольку счел недостаточными доказательства того, что Торден лично стрелял в раненых украинских военнослужащих или что это делали двое других бойцов «Русича». Суд также решил, что Торден не нес за их расстрел личной или командной ответственности. При этом суд установил, что Торден стрелял по украинским военнослужащим во время засады, при организации которой «Русич» использовал украинский флаг, и признал это военным преступлением. Сам Торден все обвинения отрицал.

Речь идет о событиях 5 сентября 2014 года в Луганской области. «Русич» устроил засаду на украинских военнослужащих возле поселка Металлист. По версии обвинения, подразделение использовало украинский флаг, чтобы ввести противника в заблуждение. В результате нападения погибли 22 украинских военнослужащих. Прокуратура также обвиняла Тордена и других участников «Русича» в расправе над ранеными после боя.

The Insider ранее писал, что Торден в 2014 году был заместителем командира «Русича» и участвовал в войне на Донбассе. Он публиковал фотографии с обгоревшими и изуродованными телами украинских военнослужащих и рассказывал об убийстве украинских солдат, пытавшихся сдаться. После засады под Металлистом бойцы «Русича» пытали пленных. Одному из них, Ивану Исыку, вырезали на щеке коловрат — неонацистский символ и логотип батальона.

В 2019 году Ян Петровский сменил имя на Воислава Тордена. В Финляндии его задержали в июле 2023 года при попытке вылететь из Хельсинки в Ниццу. Украина добивалась его экстрадиции, однако Верховный суд Финляндии отказал в выдаче из-за условий содержания в украинских тюрьмах и опасений, что Торден не получит справедливого судебного разбирательства. После этого его решили судить в Финляндии — это стало первым таким процессом в стране по обвинениям в военных преступлениях, совершенных в Украине.