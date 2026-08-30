Продажа евро США без предупреждения возмутила представителей центробанков ЕС. Они опасаются новых финансовых интервенций Трампа — Reuters

Руководители и чиновники европейских центробанков опасаются новых односторонних действий администрации Дональда Трампа на финансовых рынках после того, как Минфин США без обычного предварительного уведомления продал евро в рамках интервенции для поддержки японской иены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой более чем на шесть чиновников, участвовавших в обсуждениях на ежегодном симпозиуме Федеральной резервной системы в Джексон-Хоуле.

1 августа Минфин США провел совместную с Японией валютную интервенцию для поддержки иены. Глава американского Минфина Скотт Бессент позднее подтвердил, что США продали евро и купили японскую валюту, использовав активы Exchange Stabilization Fund. По словам источников Reuters, европейских партнеров заранее не предупредили о продаже евро, хотя подобные операции принято предварительно согласовывать.

«Это привело в ярость», — сказал агентству один из европейских чиновников. По его словам, в подобных случаях принято «поднять трубку и предупредить», а действия Вашингтона создают впечатление, что «США делают все, что хотят». Другие собеседники Reuters допустили, что отсутствие предупреждения могло быть связано с необычным характером самой операции. Представители ЕЦБ и Федеральной резервной системы отказались от комментариев.

Дополнительное беспокойство европейских центробанкиров вызывают планы Минфина США увеличить выкуп долгосрочных американских гособлигаций. Собеседники Reuters считают, что вместе с валютной интервенцией это может свидетельствовать о готовности администрации использовать необычные инструменты для снижения стоимости заимствований. Представитель Минфина США отверг такую трактовку, заявив, что выкуп облигаций проводится ради повышения ликвидности, а не для ограничения процентных ставок.

Некоторые собеседники агентства также опасаются, что политическое давление в будущем может затронуть долларовые своп-линии ФРС с крупнейшими мировыми центробанками. Они позволяют иностранным банкам получать доллары во время финансовых кризисов и считаются одним из механизмов поддержания глобальной финансовой стабильности. При этом Reuters подчеркивает, что никаких признаков подготовки к изменению или отмене этих механизмов сейчас нет: решения по ним принимает сама Федеральная резервная система, а не администрация США.

По данным Reuters, представители ФРС на встречах в Джексон-Хоуле пытались заверить европейских коллег, что американский центробанк будет соблюдать взятые на себя обязательства. Однако из-за независимости ФРС от Белого дома они не могли гарантировать, что администрация Трампа не предпримет новых односторонних шагов.