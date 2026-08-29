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Новости

ИИ-модели все чаще выходят из-под контроля пользователей. В июле британские аналитики насчитали более 300 таких случаев — максимум за год

The Insider
Иллюстрация к материалу

Количество жалоб пользователей и компаний на выход из-под контроля ИИ-моделей в июле удвоилось по сравнению с прошлым месяцем. Оно достигло пика, превысив около 300 случаев за месяц, подсчитали аналитики Loss of Control Observatory. Их выводы приводит газета The Guardian. 

Аналитики подсчитывали только сообщения частных лиц в соцсети Twitter и отчетах компаний о потере контроля над моделями ИИ. Реальное число подобных инцидентов может быть гораздо больше. Хотя выборка ограничена, она дает достаточно полное представление о том, как могут вести себя быстро развивающиеся модели ИИ.

Loss of Control Observatory, которая проводила исследование, была создана при поддержке Института безопасности ИИ в Великобритании в ноябре прошлого года. С того момента она начала отслеживать случаи, когда ИИ нарушает инструкции своих пользователей. Известны случаи, когда ИИ-агенты обходили ограничения: например, они могли имитировать стиль письма пользователя, чтобы дать самим себе согласие на совершение определенных действий. 

Например, в июле автономный ИИ-агент OpenAI во время тестирования сумел выйти из изолированной среды, получить доступ к интернету и взломать инфраструктуру стороннего стартапа. В компании это назвали «беспрецедентным киберинцидентом», а позднее объявили о замедлении темпов разработки своих моделей.

Количество инцидентов с ИИ с начала года: пиковые значения достигались в недели в марте и июле

Количество инцидентов с ИИ с начала года: пиковые значения достигались в недели в марте и июле

The Guardian | Loss of Control (LoC) Observatory

Всего с начала этого года было зафиксировано порядка 1600 подобных случаев. 338 из них — в июле (точнее, в период с 9 июля по 7 августа). Большая часть подобных инцидентов не сравнима по масштабу с «киберинцидентом» OpenAI — они не привели к значительному вреду. Однако растущее количество таких случаев аналитики оценивают как повод для серьезного беспокойства. 

«Они свидетельствуют о готовности систем ИИ игнорировать прямые инструкции, обходить средства защиты, лгать пользователям и целенаправленно преследовать цель вредоносными способами», — говорится в отчете аналитиков. 

Исследователь LoC Observatory Томми Шаффер Шейн в своем LinkedIn пишет, что проблема во многом заключается в мерах безопасности: они несовершенны внутри компаний-разработчиков, а в других сферах — еще хуже. Все это создает растущую угрозу, которая может усугубить ситуацию: 

«Выход ИИ из-под контроля происходит не только в ходе тестов, которые создают необычную нагрузку на системы ИИ <...> Системы ИИ обучаются (отчасти намеренно, отчасти — нет) целеустремленно преследовать цели, в том числе преодолевая ограничения, приобретая ресурсы и уклоняясь от контроля». 

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