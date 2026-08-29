Количество жалоб пользователей и компаний на выход из-под контроля ИИ-моделей в июле удвоилось по сравнению с прошлым месяцем. Оно достигло пика, превысив около 300 случаев за месяц, подсчитали аналитики Loss of Control Observatory. Их выводы приводит газета The Guardian.

Аналитики подсчитывали только сообщения частных лиц в соцсети Twitter и отчетах компаний о потере контроля над моделями ИИ. Реальное число подобных инцидентов может быть гораздо больше. Хотя выборка ограничена, она дает достаточно полное представление о том, как могут вести себя быстро развивающиеся модели ИИ.

Loss of Control Observatory, которая проводила исследование, была создана при поддержке Института безопасности ИИ в Великобритании в ноябре прошлого года. С того момента она начала отслеживать случаи, когда ИИ нарушает инструкции своих пользователей. Известны случаи, когда ИИ-агенты обходили ограничения: например, они могли имитировать стиль письма пользователя, чтобы дать самим себе согласие на совершение определенных действий.

Например, в июле автономный ИИ-агент OpenAI во время тестирования сумел выйти из изолированной среды, получить доступ к интернету и взломать инфраструктуру стороннего стартапа. В компании это назвали «беспрецедентным киберинцидентом», а позднее объявили о замедлении темпов разработки своих моделей.