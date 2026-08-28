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Убыток «Мечела» за полгода превысил 40 млрд рублей второй год подряд, производство стали рухнуло на 31%

The Insider
Фото: Anton Harisov

Фото: Anton Harisov

Убыток, приходящийся на акционеров «Мечела», в первом полугодии 2026 года составил 41,5 млрд рублей против 40,5 млрд рублей годом ранее. Об этом говорится в финансовой отчетности компании. Одновременно производство стали сократилось на 31% год к году — с 1,67 млн до 1,16 млн тонн.

Выручка группы за шесть месяцев упала на 23% — со 152,3 млрд до 117,4 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA, который год назад составлял положительные 5,7 млрд рублей, ушел в минус на 6,1 млрд рублей. Операционный убыток при этом сократился с 22,6 млрд до 17 млрд рублей.

Чистый долг «Мечела» на 30 июня составлял 289,6 млрд рублей. Средняя стоимость кредитного портфеля компании на конец августа достигала 15,7% годовых, при этом 89% кредитного портфеля приходилось на банки с государственным участием. Финансовые расходы группы в первом полугодии составили 26,3 млрд рублей.

«Мечел» объясняет ухудшение показателей низкими ценами на уголь, слабой конъюнктурой рынка стали, высокой ключевой ставкой и санкционными ограничениями. В металлургическом сегменте выручка упала на 32% — до 73,2 млрд рублей, а EBITDA составила минус 7,1 млрд рублей против положительных 6 млрд годом ранее. В компании связывают сокращение выручки со снижением объемов продаж и цен на фоне падения спроса.

Помимо выплавки стали, на 29% сократилось производство чугуна — до 1,03 млн тонн. Продажи сортового проката снизились на 12%, плоского — на 34%, метизов — на 31%. В «Мечеле» отмечают, что спрос на металлопродукцию в строительстве сократился на фоне высокой ключевой ставки и ограниченной доступности проектного финансирования. Компания также заявила об усилении конкуренции со стороны китайского экспорта на рынке плоского проката.

При этом добыча угля за полугодие выросла на 9%, до почти 4 млн тонн. Однако продажи концентрата коксующегося угля сократились на 35%, энергетического угля — на 49%, антрацита — на 63%.

Финансовые проблемы «Мечела» начались не в этом году. По итогам 2024 года группа получила 36 млрд рублей убытка, а в первом полугодии 2025-го — уже более 40 млрд. В сентябре 2025 года The Bell включил «Мечел» в число 13 крупнейших российских компаний, которым, по методике Центробанка, не хватало прибыли даже на выплату процентов по долгам. Тогда чистый долг группы примерно в семь раз превышал ее капитализацию.

На фоне кризиса «Мечел» уже получил адресную господдержку: в июне 2025 года компании предоставили трехлетнюю рассрочку по налоговым и страховым платежам более чем на 13 млрд рублей. При этом один из крупнейших активов группы — «Якутуголь» — к концу 2023 года выступал поручителем по обязательствам других структур «Мечела» на 199,1 млрд рублей, что составляло почти 79% совокупного долга группы. В 2024 году сам «Якутуголь» получил почти 10 млрд рублей чистого убытка.

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