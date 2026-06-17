Предприятие, от которого зависит часть Якутии, годами финансировало «Мечел», стало держателем его долгов и теперь — на грани банкротства

Один из крупнейших угольных активов группы «Мечел» — АО ХК «Якутуголь» — годами использовался как финансовый донор всего холдинга. Пока предприятие зарабатывало миллиарды, деньги выводились на дивиденды, займы и обслуживание чужих долгов. В итоге градообразующая компания, от которой зависит значительная часть экономики Нерюнгринского района Якутии, подошла к кризису с огромной долговой нагрузкой, многомиллиардными поручительствами за другие структуры группы, изношенной инфраструктурой и нарастающими экологическими и производственными проблемами. К такому выводу пришло НКО «Арктида», проанализировав финансовую отчетность компании и внутригрупповые операции.

Концентрация долгов и обязательств на одном предприятии может создавать условия для его «контролируемого падения», рассказала «Арктиде» магистр экономики Татьяна Панкова. В такой схеме прибыль и ликвидность выводятся в интересах группы, тогда как долги и риски остаются на конкретном юридическом лице, которое в случае ухудшения ситуации может быть обанкрочено.

Госбюджет поможет

Расследование выходит на фоне крупнейшего кризиса российской угольной отрасли за последние десятилетия. По данным недавнего исследования GreenThinkTank.life, совокупный убыток угольных компаний России в 2025 году достиг 408 млрд рублей, а общие потери отрасли после начала войны превысили 2,5 трлн рублей. Угольщики требуют от государства новых льгот, субсидий и скидок на перевозки посредством РЖД.

В июне 2025 года «Мечел» получил адресную господдержку в виде трехлетней рассрочки по налоговым и страховым платежам более чем на 13 млрд рублей. При этом последний финансовый отчет холдинга показывает, что группа находится в одной из самых тяжелых фаз своего кризиса: выручка упала на 26%, капитальные вложения резко сокращены, а операционная доходность не покрывает стоимость долга группы в 279,3 млрд рублей.

Семейный бизнес Игоря Зюзина

Группу «Мечел», которой принадлежит «Якутуголь», контролирует миллиардер Игорь Зюзин и его семья. Вместе с супругой Ириной Зюзиной он владеет примерно 54% акций компании. Сын Зюзина Кирилл занимает пост заместителя генерального директора по финансам «Мечела», а его жена Олеся Киян руководит снабжением компании.

По данным расследования, в периоды высокой прибыльности «Якутуголь» направлял десятки миллиардов рублей на дивиденды, внутригрупповые займы и обслуживание долгов других структур холдинга. При этом расходы на модернизацию производства оставались минимальными.

Наиболее показателен 2021 год. Тогда предприятие получило около 16 млрд рублей чистой прибыли при долгах в 33,2 млрд рублей. Это был момент, когда компания могла частично выйти из долговой ловушки и сократить обязательства почти вдвое, пишет «Арктида».

Вместо этого «Якутуголь» перечислил 37,9 млрд рублей дивидендов материнской структуре и выдал еще 18,3 млрд рублей займов связанным компаниям. Всего за пределы предприятия ушло более 56 млрд рублей. Эти выплаты в 2,3 раза превышали чистую прибыль компании и обвалили нераспределенную прибыль с 12,2 млрд рублей до отрицательного значения минус 9,7 млрд рублей.

На модернизацию оборудования и ремонт техники в том же году было потрачено лишь 338,6 млн рублей. При этом, согласно докладу правительства Республики Саха, именно в 2021 году у «Якутугля» произошел четырехкратный рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

По оценке «Арктиды», если бы выведенные из предприятия средства остались в компании в виде прибыли, бюджет Якутии мог бы дополнительно получить около 9,5 млрд рублей налога на прибыль, а федеральный бюджет — еще 1,69 млрд рублей. В реальности «Якутуголь» заплатил тогда лишь 1,1 млрд рублей налога на прибыль.

Кипрская карусель и обслуживание долгов холдинга

Расследование также описывает схему дальнейшего движения средств через структуры группы, включая кипрскую компанию Zoneline Ltd и швейцарские дочерние предприятия «Мечела». По данным «Арктиды», значительная часть дивидендов «Якутугля» — 23 млрд рублей — зеркальными траншами переводилась от «Мечел-Майнинг» кипрской «дочке» Zoneline Ltd.

Эта компания, как следует из отчетности, не вела полноценной операционной деятельности, а годами пропускала через себя крупные потоки займов между дочерними структурами «Мечела». Когда объем долгов становился слишком большим, их списывали через выпуск акций. Так произошло и с 23 млрд рублей: Zoneline выпустила такое же количество акций номиналом 1 рубль для единственного акционера — АО «Мечел-Майнинг».

Далее Zoneline распределила средства на выплаты долгов и процентов внутри холдинга. Значительная часть «живых» денег — 105 млн долларов, или около 7,6 млрд рублей по тогдашнему курсу, — ушла на погашение долга перед швейцарской дочкой холдинга Mechel Carbon AG.

После этих операций у Zoneline сохранялась задолженность по НДС в размере 369 625 долларов. По данным расследования, компания вместо уплаты в бюджет Кипра списала эту сумму, несмотря на замечания аудиторов HLB Cyprus, которые два года подряд указывали на незаконность списания. В мае 2024 года Zoneline Ltd была ликвидирована.

Как «Якутуголь» стал заложником долгов «Мечела»

Одновременно на «Якутуголь» возлагалась растущая долговая нагрузка. К концу 2023 года объем поручительств предприятия по обязательствам других структур «Мечела» достиг 199,1 млрд рублей — почти 78,8% совокупного долга группы. Фактически имущество и будущие доходы якутского предприятия стали одним из главных обеспечений долгов всего холдинга.

На практике это привело к тому, что предприятие продолжало кредитовать другие структуры группы даже тогда, когда само испытывало нехватку средств. В 2024 году «Якутуголь» держал на балансе около 15,7 млрд рублей фактически беспроцентных внутригрупповых займов, одновременно выплачивая 3,7 млрд рублей процентов по собственным кредитам.

Финансовое положение предприятия ухудшалось. По итогам 2024 года «Якутуголь» получил 9,97 млрд рублей чистого убытка и накопил задолженность перед поставщиками почти в 10 млрд рублей. Некоторые контрагенты начали рекомендовать работать с компанией только по стопроцентной предоплате.

Аварии, нарушения и крупнейшие выбросы в Якутии

Параллельно накапливались производственные и экологические проблемы. В мае 2025 года на принадлежащей «Якутуглю» обогатительной фабрике «Нерюнгринская» произошел взрыв. Один человек погиб, трое пострадали. После аварии прокуратура выявила более 280 нарушений требований промышленной безопасности. Работники предприятия регулярно обращаются в суды с требованиями о выплате компенсаций, зарплат и задолженностей, в том числе по профессиональным заболеваниям.

Согласно данным правительства Якутии, «Якутуголь» остается крупнейшим загрязнителем атмосферы среди угольных компаний республики. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников предприятий компании составили 9,518 тысячи тонн в год. Из отчетности следует, что этот показатель остается неизменным с 2021 по 2024 год. В совокупности на «Якутуголь» приходится около 40% выбросов угольной отрасли региона, хотя по объемам добычи предприятие в три–пять раз уступает крупнейшим конкурентам — «Колмару» и «Эльгауглю».