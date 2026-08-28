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Миллиардер Шишкарев не пришел на сделку по продаже «Росатому» контроля над крупнейшим контейнерным холдингом России за 77 млрд рублей

The Insider
Фото: «Коммерсантъ»

Фото: «Коммерсантъ»

Основатель группы компаний «Дело» Сергей Шишкарёв не пришел на назначенную на 28 августа процедуру передачи «Росатому» своей доли в 51% в компании. Об этом сообщил РБК со ссылкой на госкорпорацию. В результате сделки «Росатом» должен был получить полный контроль над «Делом» — крупнейшим российским контейнерным транспортно-логистическим холдингом.

Представители Шишкарёва также не появились у нотариуса, где стороны должны были подписать документы. «Росатом» заявил, что намерен довести процедуру выкупа до конца, несмотря на отсутствие бизнесмена. Госкорпорация ранее оценивала 51% Шишкарёва в 77 млрд рублей. По данным РБК, документы были заранее переданы нотариусу для совершения исполнительной надписи, после которой изменения предполагалось внести в ЕГРЮЛ.

За два дня до назначенной сделки Шишкарёв публично заявил, что не согласен на передачу своей доли, поскольку, по его утверждению, «Росатом» не выполнил все предусмотренные корпоративным договором условия. В частности бизнесмен говорил о нарушениях порядка уведомления о дате, времени и месте сделки. При этом он подчеркивал, что не отказывается исполнять договор вообще, а требует «точного и полного соблюдения процедур».

Конфликт между Шишкарёвым и «Росатомом», которому сейчас принадлежат 49% «Дела», продолжается с 2024 года. В феврале 2026 года госкорпорация запустила предусмотренный корпоративным соглашением механизм «русской рулетки»: Шишкарёв должен был либо выкупить 49% «Росатома» за 74 млрд рублей, либо продать ему свою долю в 51% за 77 млрд рублей. Сначала бизнесмен выбрал первый вариант, однако в июне отказался от покупки, заявив, что доступная схема финансирования не гарантирует стабильной работы компании. После этого право выкупить долю Шишкарёва перешло к «Росатому».

«Дело» управляет портовыми и железнодорожными контейнерными терминалами и владеет «Трансконтейнером» и Global Ports. «Росатом» вошел в капитал группы в 2019 году с долей 30%, а в 2022 году увеличил ее до 49%. Тогда сотрудничество объясняли планами развивать перевозки между Азией и Европой, в том числе по Северному морскому пути. Сама группа называет себя лидером морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России.

Сергей Шишкарёв входит в сотню богатейших российских бизнесменов: Forbes оценивает его состояние в $1,7 млрд, в рейтинге российских миллиардеров он занимает 91-е место. В 1999–2012 годах предприниматель был депутатом Госдумы. После начала войны его группа «Дело» выкупила долю уходившей из России датской Maersk в портовом операторе Global Ports.

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