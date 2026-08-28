Миллиардер Шишкарев не пришел на сделку по продаже «Росатому» контроля над крупнейшим контейнерным холдингом России за 77 млрд рублей

Основатель группы компаний «Дело» Сергей Шишкарёв не пришел на назначенную на 28 августа процедуру передачи «Росатому» своей доли в 51% в компании. Об этом сообщил РБК со ссылкой на госкорпорацию. В результате сделки «Росатом» должен был получить полный контроль над «Делом» — крупнейшим российским контейнерным транспортно-логистическим холдингом.

Представители Шишкарёва также не появились у нотариуса, где стороны должны были подписать документы. «Росатом» заявил, что намерен довести процедуру выкупа до конца, несмотря на отсутствие бизнесмена. Госкорпорация ранее оценивала 51% Шишкарёва в 77 млрд рублей. По данным РБК, документы были заранее переданы нотариусу для совершения исполнительной надписи, после которой изменения предполагалось внести в ЕГРЮЛ.

За два дня до назначенной сделки Шишкарёв публично заявил, что не согласен на передачу своей доли, поскольку, по его утверждению, «Росатом» не выполнил все предусмотренные корпоративным договором условия. В частности бизнесмен говорил о нарушениях порядка уведомления о дате, времени и месте сделки. При этом он подчеркивал, что не отказывается исполнять договор вообще, а требует «точного и полного соблюдения процедур».

Конфликт между Шишкарёвым и «Росатомом», которому сейчас принадлежат 49% «Дела», продолжается с 2024 года. В феврале 2026 года госкорпорация запустила предусмотренный корпоративным соглашением механизм «русской рулетки»: Шишкарёв должен был либо выкупить 49% «Росатома» за 74 млрд рублей, либо продать ему свою долю в 51% за 77 млрд рублей. Сначала бизнесмен выбрал первый вариант, однако в июне отказался от покупки, заявив, что доступная схема финансирования не гарантирует стабильной работы компании. После этого право выкупить долю Шишкарёва перешло к «Росатому».

«Дело» управляет портовыми и железнодорожными контейнерными терминалами и владеет «Трансконтейнером» и Global Ports. «Росатом» вошел в капитал группы в 2019 году с долей 30%, а в 2022 году увеличил ее до 49%. Тогда сотрудничество объясняли планами развивать перевозки между Азией и Европой, в том числе по Северному морскому пути. Сама группа называет себя лидером морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России.

Сергей Шишкарёв входит в сотню богатейших российских бизнесменов: Forbes оценивает его состояние в $1,7 млрд, в рейтинге российских миллиардеров он занимает 91-е место. В 1999–2012 годах предприниматель был депутатом Госдумы. После начала войны его группа «Дело» выкупила долю уходившей из России датской Maersk в портовом операторе Global Ports.