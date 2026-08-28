В Беларуси признали соцсети Навального «экстремистскими». Правила безопасности при посещении страны те же, что и при поездках в РФ — юрист

Министерство информации Беларуси обновило республиканский список «экстремистских» материалов: в него попали аккаунты в соцсетях убитого в российской тюрьме политика Алексея Навального. Подписка, комментарии, лайки и репосты сообщений влекут за собой административную ответственность вплоть до ареста.

В список «экстремистских» материалов попала страница Навального в Instagram (navalny), а также Telegram-каналы «Навальный», «Команда Навального» и «ТрусЫ Навального». Кроме того, перечень пополнился Telegram-каналами «Шрайк», «Реклама NEXTA 2», «Салідарнасць — сувязь з рэдакцыяй», «Хайсы — Віцебскія Курапаты», Telegram-ботами «Рэдакцыя Медыязоны Беларусь» и «Редакция NEXTA», а также некоторыми группами в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Как отмечает правозащитный центр «Вясна», признание страницы «экстремистской» влечет за собой административную ответственность по статье 19.11 КоАП, в том числе для подписчиков канала или аккаунта. Поводом для преследования могут быть подписка, комментарий, лайк (даже если он был поставлен до признания страницы «экстремистской»), репост или пересылка. Наказание — штраф или административный арест. Теоретически власти могут попытаться квалифицировать активные действия с «экстремистским» материалом как «содействие экстремистской деятельности», что грозит уже уголовным преследованием.

Однако чаще административный арест используется как временной промежуток, в течение которого силовики тщательнее изучают содержимое телефона задержанного для возбуждения уже уголовного дела, писала в 2025 году «Новая газета». Так было, например, с журналисткой «Белсата» Ириной Славниковой, арестованной в октябре 2021 года на 15 суток за «экстремистские» материалы, которые у нее нашли в телефоне в аэропорту Минска по возвращении из отпуска. В итоге ее осудили на пять лет уже по уголовной статье. Кроме того, можно попасть под карусельные административные аресты: через это прошли программист Сергей Крупенич и его жена Марина, которых судили по статье 19.11 девять раз подряд.

Бывает, что дело ограничивается одним арестом. Например, в апреле 2024 года суд в Беларуси на 15 суток арестовал журналиста издания «Вечерний Бобруйск» по делу о распространении «экстремистских материалов». В провластном Telegram-канале «Шестой регион» было выложено видео с журналистом, который признается, что пересылал знакомым «экстремистские» материалы и поддерживал Украину после полномасштабного вторжения России. В ролике мужчина советует всем «жить мирной жизнью и не влазить в политику».

Консул «Антивоенного комитета» правозащитница Маргарита Кучушева в беседе с The Insider посоветовала россиянам, у которых есть риски и одновременно необходимость посетить Беларусь, следовать тем же правилам безопасности, что и при поездках в Россию.

Беларусь и до этого считалась крайне небезопасной страной, а внесение в «экстремистский» список страниц Навального говорит об усилении преследований сторонников убитого российского оппозиционера: