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Новости

Верховный суд признал «экстремистскими» хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY»

The Insider
Фото: RFE/RL

Фото: RFE/RL

Верховный суд РФ признал «экстремистскими» организациями и запретил на территории страны хакерские группы Silent Crow и «Киберпартизаны BY». В июле прошлого года они взяли на себя ответственность за взлом систем «Аэрофлота». Хакеры также известны взломами Росреестра и госорганов Беларуси. 

Решение было принято по соответствующему иску Генпрокуратуры. Группировки обвинили в том, что они проводят кибератаки на структуры Беларуси и России «для дестабилизации социальной и политической обстановки в целях смены власти». 

«Киберпартизан», в частности, связали с «подразделением информационно-психологических операций ВСУ» и белорусским объединением «Супраціў» («Сопротивление»), целью которого назвали «насильственное изменение конституционного строя» страны. Silent Crow тоже назвали «проукраинской» группировкой.

Летом прошлого года Silent Crow и «Киберпартизаны BY» брали на себя ответственность за взлом компьютерной системы авиакомпании «Аэрофлот». Кроме того, группировки также были причастны ко взломам КГБ Беларуси (публиковали базу доносов и информаторов в 2024 году), Росреестра и Ростелекома

При участии «Киберпартизан» The Insider выпускал расследование о деле спикера Координационного совета оппозиции Беларуси Анжелики Мельниковой, которая весной 2025 года исчезла с крупной суммой денег. Выяснилось, что в личных поездках Мельникову неоднократно сопровождал сотрудник белорусских спецслужб Алексей Лобеев. Подробнее об этой истории читайте в материале по ссылке

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