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Новости

Умер король Норвегии Харальд V

The Insider
Харальд V. Официальный портрет

Харальд V. Официальный портрет

Король Норвегии Харальд V скончался утром в пятницу, 28 августа, в больнице в Осло. Об этом сообщила пресс-служба королевского двора. Харальду V было 89 лет, он был старейшим монархом Европы.

Трон наследует единственный сын короля, кронпринц Хокон. Он стал королем Хоконом VIII.

Площадь перед королевским дворцом в Осло

Площадь перед королевским дворцом в Осло

Фото: AP

Как сообщал двор, состояние здоровья Харальда V резко ухудшилось 17 августа, он был госпитализирован с бактериальной инфекцией.

Харальд родился 21 февраля 1937 года в королевской резиденции под Осло. В то время королем Норвегии был его дед, Хокон VII. Во время немецкой оккупации принц вместе с матерью, Мартой Шведской, жил в США. Харальд вступил на престол в 1991 году после смерти своего отца, Олафа V.

Харальд отказался от династического брака и женился на Соне Харальдсен (ныне королева Соня), с которой встречался с юности. 

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