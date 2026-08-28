Умер король Норвегии Харальд V

Как сообщал двор, состояние здоровья Харальда V резко ухудшилось 17 августа, он был госпитализирован с бактериальной инфекцией.

Харальд родился 21 февраля 1937 года в королевской резиденции под Осло. В то время королем Норвегии был его дед, Хокон VII. Во время немецкой оккупации принц вместе с матерью, Мартой Шведской, жил в США. Харальд вступил на престол в 1991 году после смерти своего отца, Олафа V.

Харальд отказался от династического брака и женился на Соне Харальдсен (ныне королева Соня), с которой встречался с юности.