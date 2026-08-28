Умер король Норвегии Харальд V

Король Норвегии Харальд V скончался утром в пятницу, 28 августа, в больнице в Осло. Об этом сообщила пресс-служба королевского двора. Харальду V было 89 лет, он был старейшим монархом Европы.
Трон наследует единственный сын короля, кронпринц Хокон. Он стал королем Хоконом VIII.
Как сообщал двор, состояние здоровья Харальда V резко ухудшилось 17 августа, он был госпитализирован с бактериальной инфекцией.
Харальд родился 21 февраля 1937 года в королевской резиденции под Осло. В то время королем Норвегии был его дед, Хокон VII. Во время немецкой оккупации принц вместе с матерью, Мартой Шведской, жил в США. Харальд вступил на престол в 1991 году после смерти своего отца, Олафа V.
Харальд отказался от династического брака и женился на Соне Харальдсен (ныне королева Соня), с которой встречался с юности.