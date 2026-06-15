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Новости

Сына кронпринцессы Норвегии приговорили к 4 годам за изнасилования

The Insider
Мариус Борг Хёйби с матерью. Фото: NTB / AFP

Мариус Борг Хёйби с матерью. Фото: NTB / AFP

Суд в Осло приговорил к 4 годам лишения свободы Мариуса Борга Хёйби, сына норвежской кронпринцессы Метте-Марит, сообщает Би-би-си. Его признали виновным по двум эпизодам изнасилования, а также в домашнем насилии. По двум другим эпизодам об изнасиловании Хёйби оправдали.

Сам подсудимый участвовал в заседании суда по видеосвязи. Прокуратура требовала приговорить его к 7 годам и 7 месяцам тюрьмы.

Метте-Марит страдает легочным фиброзом и недавно была включена в список ожидания на пересадку легких. Адвокаты Хёйби неоднократно добивались его освобождения из тюрьмы, чтобы он мог проводить время с больной матерью.

29-летний Хёйби — сын Метте-Марит, который родился у нее еще до того, как она вышла замуж за кронпринца Норвегии Хокона. Таким образом, он не является членом королевской семьи. В августе 2025 года его обвинили в четырех изнасилованиях, домашнем насилии и тайной съемке женщин. Сам Хёйби признал вину лишь по факту насилия в отношении своей бывшей девушки, остальные обвинения он отвергал. 

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