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Новости

Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в Озеро Америки

The Insider
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Президент США Дональд Трамп официально объявил о переименовании озера Онтарио, расположенного на границе США и Канады, в Озеро Америки (Lake America). Соответствующий указ он подписал в четверг, 27 августа. Об этом пишет агентство Associated Press. 

Название изменится в системе географических наименований США. Заставить Канаду следовать этой системе наименования Трамп не может. 

О планах переименовать озеро американский лидер сообщал в своих соцсетях ранее на этой неделе. Он писал, что Вашингтон «всерьез рассматривает» такой шаг, так как «не ожидает дальнейшего активного сотрудничества» от Канады. 

После подписания указа Трамп пошутил, что на очереди — переименование океана: 

«У нас есть залив и озеро — теперь нам нужен только океан. Возможно, нам придется изменить название Атлантического и/или Тихого океана. А может, и обоих».

X (Twitter)https://twitter.com/RapidResponse47/status/2093029197992079585

В разговоре с журналистами в Белом доме в четверг Трамп снова подчеркнул, что Канада стала для Штатов «худшим» партнером в торговых отношениях. Переименование озера произошло на фоне обострения в торговой войне двух соседних стран: они не смогли договориться о торговой сделке, и сначала пошлины ввел Вашингтон, а затем — ответные — Оттава. 

Официальная граница между США и Канадой проходит по воде между северным и южным берегами озера Онтарио. По одной из самых распространенных версий, его название происходит из языка одного из племен североамериканских индейцев и означает в переводе «Озеро сверкающих вод». 

Подобным образом администрация Трампа уже переименовала Мексиканский залив. Его назвали Американским. 

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