Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в Озеро Америки

Президент США Дональд Трамп официально объявил о переименовании озера Онтарио, расположенного на границе США и Канады, в Озеро Америки (Lake America). Соответствующий указ он подписал в четверг, 27 августа. Об этом пишет агентство Associated Press.

Название изменится в системе географических наименований США. Заставить Канаду следовать этой системе наименования Трамп не может.

О планах переименовать озеро американский лидер сообщал в своих соцсетях ранее на этой неделе. Он писал, что Вашингтон «всерьез рассматривает» такой шаг, так как «не ожидает дальнейшего активного сотрудничества» от Канады.

После подписания указа Трамп пошутил, что на очереди — переименование океана: