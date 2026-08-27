Немецкий бизнесмен после расследования The Insider о поставках для российского ВПК передал литовский завод связанной с ним гражданке Украины

Немецкий бизнесмен Юрий Зудхаймер передал все принадлежавшие ему акции литовского производителя смазочных материалов SCT Lubricants гражданке Украины Виктории Сулеймановой, проживающей в ОАЭ. Об этом сообщает литовское издание Atvira Klaipėda со ссылкой на документы Центра регистров Литвы. В июле The Insider и центр журналистских расследований Siena выяснили, что компании Зудхаймера после начала полномасштабной войны поставляли в Россию смазочные масла, в том числе использовавшиеся предприятиями российского ВПК.

По данным Atvira Klaipėda, Зудхаймер передал Сулеймановой все акции SCT Lubricants более недели назад. Он был единственным акционером предприятия с сентября 2022 года, а ранее единолично владел им в 2013–2015 годах. Завод в Клайпеде производит масла под брендом Mannol. В 2025 году выручка SCT Lubricants составила 205 млн евро, чистая прибыль — 41,9 млн евро; в компании работают 167 человек.

Сулейманова уже была связана с бизнесом под брендом SCT до приобретения литовского завода, выяснил The Insider. Согласно официальному бюллетеню Торгового реестра Испании, в июле 2021 года ее назначили единоличным администратором SCT Lubricants Iberica SL. На этом посту она сменила Романа Пасемко Половича.

В июле The Insider и Siena установили, что SCT Lubricants напрямую поставляла произведенные в Клайпеде смазочные масла в Россию вплоть до января 2023 года. Получателем выступала кировская компания АО «НЛК», бенефициаром которой, как и SCT Lubricants, был Зудхаймер.

Позднее продукция связанных с бизнесменом компаний продолжила поступать в Россию через ОАЭ и другие страны. По таможенным данным, в 2024 году в Россию было ввезено более тысячи тонн масел производства SCT Chemicals FZE из ОАЭ, а в первом квартале 2025 года — еще 550 тонн. Кроме того, сотни тонн продукции SCT поставляла связанная с Зудхаймером дубайская Chempioil FZE.

В апреле 2026 года SCT Chemicals FZE попала под санкции Евросоюза. ЕС указал, что специализированные смазочные материалы компании используются в дизельных двигателях Коломенского завода. Это российское предприятие поставляет Минобороны РФ дизельные двигатели для военных кораблей и с декабря 2023 года находится под санкциями ЕС.

Сам Зудхаймер ранее подтверждал The Insider и Siena связь с SCT Chemicals FZE и Chempioil FZE, но отрицал нарушение законов Литвы и Евросоюза. Он утверждал, что после введения соответствующего запрета его компании не отправляли литовскую продукцию в Россию, и заявлял о намерении оспаривать санкции против SCT Chemicals FZE.