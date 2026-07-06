Бизнесмен из ЕС, передавший губернатору Белых меченые деньги ФСБ, поставлял литовское смазочное масло для российского ВПК во время войны

Компании бизнесмена из Германии Юрия Зудхаймера поставляли в Россию смазочные масла, используемые на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК), после начала полномасштабной войны против Украины, выяснили The Insider и Siena. Зудхаймер известен тем, что в 2016 году получил у ФСБ меченые деньги для передачи в качестве взятки тогдашнему губернатору Кировской области Никите Белых.

Согласно таможенным данным, с которыми ознакомились The Insider и центр журналистских расследований Siena, литовский производитель смазочных масел SCT Lubricants из города Клайпеда поставлял напрямую в Россию свои смазочные масла вплоть до января 2023 года. Получателем выступала российская фирма АО «НЛК» в Кирове. Бенефициаром SCT Lubricants и «НЛК» был Юрий Зудхаймер, который известен как взяткодатель в деле Никиты Белых. Ранее центр журналистских расследований Siena выяснил, что деньги, которые Зудхаймер дал Белых, принадлежали не ему, а ФСБ.

В I квартале 2025 года в Россию было ввезено 550 тонн, а в 2024 году — 1080 тонн смазочных масел, произведенных SCT Chemicals FZE (ОАЭ) под торговой маркой Mannol/SCT Chemicals. Отправителем выступала дубайская фирма SCT Chemicals FZE, бенефициаром которой также является Зудхаймер. Еще 370 тонн продукции SCT (как дубайского, так и литовского производства) ввезла в 2024 году для кировской АО «НЛК» дубайская фирма Chempioil FZE, также связанная с Зудхаймером. Chempioil FZE участвовала в поставке масел еще в 2023 году, отправив в Россию (в начале года напрямую, а позже — через Узбекистан) более 300 тонн произведенных в Клайпеде смазочных материалов; при этом в качестве страны отправления были указаны ОАЭ.