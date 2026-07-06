Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

77.23

EUR

88.03

OIL

72.16

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

785

 

 

 

 

 

Новости

Бизнесмен из ЕС, передавший губернатору Белых меченые деньги ФСБ, поставлял литовское смазочное масло для российского ВПК во время войны

The Insider
Юрий Зудхаймер. Скриншот из видео: Шарунас Черняускас / Siena

Юрий Зудхаймер. Скриншот из видео: Шарунас Черняускас / Siena

Available in English

Компании бизнесмена из Германии Юрия Зудхаймера поставляли в Россию смазочные масла, используемые на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК), после начала полномасштабной войны против Украины, выяснили The Insider и Siena. Зудхаймер известен тем, что в 2016 году получил у ФСБ меченые деньги для передачи в качестве взятки тогдашнему губернатору Кировской области Никите Белых.

Согласно таможенным данным, с которыми ознакомились The Insider и центр журналистских расследований Siena, литовский производитель смазочных масел SCT Lubricants из города Клайпеда поставлял напрямую в Россию свои смазочные масла вплоть до января 2023 года. Получателем выступала российская фирма АО «НЛК» в Кирове. Бенефициаром SCT Lubricants и «НЛК» был Юрий Зудхаймер, который известен как взяткодатель в деле Никиты Белых. Ранее центр журналистских расследований Siena выяснил, что деньги, которые Зудхаймер дал Белых, принадлежали не ему, а ФСБ.

В I квартале 2025 года в Россию было ввезено 550 тонн, а в 2024 году — 1080 тонн смазочных масел, произведенных SCT Chemicals FZE (ОАЭ) под торговой маркой Mannol/SCT Chemicals. Отправителем выступала дубайская фирма SCT Chemicals FZE, бенефициаром которой также является Зудхаймер. Еще 370 тонн продукции SCT (как дубайского, так и литовского производства) ввезла в 2024 году для кировской АО «НЛК» дубайская фирма Chempioil FZE, также связанная с Зудхаймером. Chempioil FZE участвовала в поставке масел еще в 2023 году, отправив в Россию (в начале года напрямую, а позже — через Узбекистан) более 300 тонн произведенных в Клайпеде смазочных материалов; при этом в качестве страны отправления были указаны ОАЭ. 

Завод смазочных материалов SCT Lubricants в Клайпеде

Завод смазочных материалов SCT Lubricants в Клайпеде

Фото: Atvira Klaipėda

В 2026 году SCT Chemicals FZE попала под европейские санкции в связи с тем, что ее специализированные смазочные материалы используются для дизельных двигателей, производимых Коломенским заводом, который является поставщиком военной продукции. Как ранее писал The Insider, АО «Коломенский завод» поставляет Минобороны РФ дизельные двигатели для военных кораблей. В декабре 2023 года предприятие было включено в санкционный список ЕС.

Зудхаймер в разговоре с журналистом Siena подтвердил, что SCT Chemicals FZE и Chempioil FZE связаны с ним, но отрицал, что он нарушил какие-либо законы Литвы и Евросоюза. Согласно его заявлению, литовская продукция после введения соответствующего запрета в Россию его фирмами не отправлялась. Зудхаймер сообщил, что будет оспаривать несправедливо введенные против его эмиратской компании санкции. В отношении поставок Chempioil FZE в 2023 году Зудхаймер заявил, что поставки в Узбекистан действительно предназначались для Узбекистана, а дальнейшую судьбу этой продукции фирмы Зудхаймера проконтролировать никак не могли.

Совместное расследование The Insider и Siena (Шарунас Черняускас, Габия Кучинскайте).

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Прощание со сверхдоходами: корпорации почти во всех российских отраслях теряют доходность или терпят убытки
  2. Ракета класса «земля – сарай». Как «Орешник» превратился из грозного чудо-оружия в символ девальвации российских угроз
  3. Дороги смерти: как украинские удары по транспортным коридорам уничтожают военную логистику России
  4. «Я посмотрел на ситуацию с бензином и кафе закрыл, пока не разорился». Как Крым переживает курортный сезон без света и топлива
  5. Бездомная Европа: как жилищный кризис стал главной проблемой ЕС

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте