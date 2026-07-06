Бизнесмен из ЕС, передавший губернатору Белых меченые деньги ФСБ, поставлял литовское смазочное масло для российского ВПК во время войны

Компании бизнесмена из Германии Юрия Зудхаймера поставляли в Россию смазочные масла, используемые на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК), после начала полномасштабной войны против Украины, выяснили The Insider и Siena. Зудхаймер известен тем, что в 2016 году получил у ФСБ меченые деньги для передачи в качестве взятки тогдашнему губернатору Кировской области Никите Белых.
Согласно таможенным данным, с которыми ознакомились The Insider и центр журналистских расследований Siena, литовский производитель смазочных масел SCT Lubricants из города Клайпеда поставлял напрямую в Россию свои смазочные масла вплоть до января 2023 года. Получателем выступала российская фирма АО «НЛК» в Кирове. Бенефициаром SCT Lubricants и «НЛК» был Юрий Зудхаймер, который известен как взяткодатель в деле Никиты Белых. Ранее центр журналистских расследований Siena выяснил, что деньги, которые Зудхаймер дал Белых, принадлежали не ему, а ФСБ.
В I квартале 2025 года в Россию было ввезено 550 тонн, а в 2024 году — 1080 тонн смазочных масел, произведенных SCT Chemicals FZE (ОАЭ) под торговой маркой Mannol/SCT Chemicals. Отправителем выступала дубайская фирма SCT Chemicals FZE, бенефициаром которой также является Зудхаймер. Еще 370 тонн продукции SCT (как дубайского, так и литовского производства) ввезла в 2024 году для кировской АО «НЛК» дубайская фирма Chempioil FZE, также связанная с Зудхаймером. Chempioil FZE участвовала в поставке масел еще в 2023 году, отправив в Россию (в начале года напрямую, а позже — через Узбекистан) более 300 тонн произведенных в Клайпеде смазочных материалов; при этом в качестве страны отправления были указаны ОАЭ.
В 2026 году SCT Chemicals FZE попала под европейские санкции в связи с тем, что ее специализированные смазочные материалы используются для дизельных двигателей, производимых Коломенским заводом, который является поставщиком военной продукции. Как ранее писал The Insider, АО «Коломенский завод» поставляет Минобороны РФ дизельные двигатели для военных кораблей. В декабре 2023 года предприятие было включено в санкционный список ЕС.
Зудхаймер в разговоре с журналистом Siena подтвердил, что SCT Chemicals FZE и Chempioil FZE связаны с ним, но отрицал, что он нарушил какие-либо законы Литвы и Евросоюза. Согласно его заявлению, литовская продукция после введения соответствующего запрета в Россию его фирмами не отправлялась. Зудхаймер сообщил, что будет оспаривать несправедливо введенные против его эмиратской компании санкции. В отношении поставок Chempioil FZE в 2023 году Зудхаймер заявил, что поставки в Узбекистан действительно предназначались для Узбекистана, а дальнейшую судьбу этой продукции фирмы Зудхаймера проконтролировать никак не могли.
Совместное расследование The Insider и Siena (Шарунас Черняускас, Габия Кучинскайте).