Власти предупредили о грядущих перебоях связи во Владивостоке во время ВЭФ. В дни форума в прошлом году интернет уже пропадал

Во Владивостоке во время Восточного экономического форума могут возникнуть перебои в работе мобильной и стационарной связи. Ограничения возможны с 1 по 4 сентября возле кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский и на основных дорогах, ведущих к площадке форума, объявили в правительстве Приморского края.

В региональном Минцифры предупредили о кратковременных перебоях мобильного интернета, снижении скорости передачи данных и ухудшении качества голосовой связи. Жителям рекомендовали заранее совершать важные звонки, пользоваться Wi-Fi и носить наличные на случай сбоев платежных терминалов.

При этом чиновники не уточнили, что именно подразумевается под возможными ограничениями стационарной связи. В перечне ожидаемых проблем названы мобильный интернет и голосовые звонки, а пользоваться домашними и офисными сетями Wi-Fi, напротив, рекомендовано как альтернативой.

Перебои со связью происходили во Владивостоке и во время предыдущего ВЭФ. В день открытия форума 3 сентября 2025 года жители сообщали о практически полном отсутствии мобильного интернета как минимум в одном из районов. В технической поддержке оператора МТС подтвердили, что знают о проблеме. Одновременно неназванные официальные источники местных СМИ отрицали сообщения о планируемом полном отключении мобильного интернета у всех операторов.

Локальные ограничения во Владивостоке начались еще до форума. В августе 2025 года интернет периодически пропадал в центре города, на Чуркине, Эгершельде, Патрокле и возле железнодорожного вокзала. Некоторые из этих районов расположены вдоль маршрутов к острову Русский. Местные издания тогда предполагали, что во время ВЭФ ограничения могут распространиться на весь город.

В опубликованном перечне мер безопасности на ВЭФ-2024 ограничения связи не упоминались. Тогда власти закрывали часть воздушного пространства и морской акватории, ограничивали движение грузовиков и переносили сроки начала охоты.

Отключение связи во время мероприятий с участием Владимира Путина применяется и в других регионах. На ПМЭФ в 2023 году мобильный интернет отключили на всей территории «Экспофорума» в день выступления президента. В Кремле подтвердили, что решение было связано с мерами безопасности.

Во время ПМЭФ-2025 мобильный интернет пропал уже не только на площадке форума, но и в Санкт-Петербурге. Эксперты проекта «На связи» рассказывали The Insider, что подобные ограничения вводили и во время саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года — независимо от наличия подтвержденной угрозы беспилотников.

Всего с мая по декабрь 2025 года в российских городах зафиксировали почти 12 тысяч отключений интернета. При этом на Дальнем Востоке шатдауны оставались эпизодическими, тогда как в Нижегородской и Ростовской областях, Москве, Татарстане и Санкт-Петербурге связь ограничивали наиболее часто.