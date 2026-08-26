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Топ-менеджеры Газпромбанка в Люксембурге заработали порядка 9 млн евро на санкциях против России — FT

The Insider
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Четыре топ-менеджера люксембургского отделения Газпромбанка в 2022 году заработали порядка €9 млн, воспользовавшись обвалом цен на еврооблигации компании. Это выяснила газета Financial Times.

В публикации газеты фигурируют, в частности, директор Bank GPB International S.A. Дмитрий Деркач и еще трое членов правления банка: Сергей Некрасов, Сергей Белоусов и Павел Большаков. 

Еврооблигации «Газпрома» обвалились в цене после введения санкций против РФ. Некоторые из них торговались в два раза дешевле от первоначальной цены. Сотрудники люксембургского банка решили скупить их, предварительно взяв кредиты в российском отделении банка.

Всего все четверо совершили порядка 50 сделок, потенциальную прибыль от которых FT оценила примерно в 9 млн евро. Купленные еврооблигации они позже обменивали на российские. Так, Деркач, например, купил одну из европейских бумаг номиналом в €150 тысяч всего за €65 тысяч. Позже он обменял ее на российскую: потенциально на этой перепродаже он мог заработать около €85 тысяч. 

При этом на момент первых сделок еще не было известно о том, какие бумаги будут замещаться российскими. «Газпром» объявил об этом только в октябре. 

В связи с этим сделки вызвали подозрения в возможной инсайдерской торговле. Опрошенные газетой юристы и некоторые чиновники в том числе называют их возможным обходом санкций. После внутренней проверки в самом банке в конце 2022 года эти операции прекратились, но они могли продолжаться через сторонние финансовые организации. 

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