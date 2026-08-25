Троих экс-сотрудников полиции приговорили к 12–14 годам по делу о хищении активов криптобиржи Garantex, через которую Россия обходит санкции

Бутырский районный суд Москвы приговорил трех бывших сотрудников полиции к срокам от 12 до 14 лет колонии по делу о хищении активов клиентов криптовалютной биржи Garantex Europa UO, офис которой находился в Москва-Сити. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Москвы.
В сообщении суда биржа названа Garantex Europa UO. По всей видимости, речь идет о Garantex Europe OÜ — эстонском юридическом лице, под которым работала Garantex. В санкционном реестре Минфина США Garantex Europe OÜ (в англоязычной записи — Garantex Europe OU) указана также под названием Garantex. Компания была зарегистрирована в Эстонии 18 ноября 2019 года под номером 14850239. К ней привязаны сайт Garantex и адрес офиса в башне «Федерация» в Москва-Сити.
Бывший оперуполномоченный Управления по борьбе с киберпреступностью МВД Ренат Бахтиев получил 14 лет колонии строгого режима, его коллега Леонид Голубев — 12 лет строгого режима. Бывшего старшего следователя ОМВД по Басманному району Антонину Шакину приговорили к 12 годам колонии общего режима.
Всех троих признали виновными в получении особо крупной взятки и превышении должностных полномочий. Кроме того, в зависимости от фигуранта, им вменялись подделка документов, служебный подлог и покушение на особо крупное мошенничество.
Каждому назначили штраф в размере 6,5 млн рублей и запретили занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти. Бахтиева лишили звания подполковника полиции, Голубева — капитана, Шакину — майора. Суд также постановил солидарно взыскать с них более 31 млн рублей в качестве компенсации потерпевшим.
По данным «Коммерсанта», бывшие силовики похитили более 30 млн рублей со счетов клиентов Garantex с помощью подложных судебных решений.
Суть дела
По данным издания, расследование началось весной 2023 года после заявления жителя Санкт-Петербурга Александра Сазонова. Он сообщил о попытке похитить 24,8 млн рублей с его счета на Garantex. Биржа сначала получила постановление якобы от судьи Басманного суда об аресте его активов, а затем постановление следователя Антонины Шакиной о снятии ареста. После этого злоумышленники попытались вывести деньги, однако Garantex успела заблокировать счет Сазонова.
В ходе расследования выяснилось, что похожая схема ранее сработала в отношении двух других клиентов Garantex — Михаила Корнийчука и Агакерима Гамзабекова. В ноябре 2022 года оперативник Леонид Голубев со своего рабочего компьютера направил на биржу служебный запрос о средствах на их криптокошельках. Затем Шакина возбудила уголовное дело по заявлению Лилии Элешовой, которая утверждала, что владельцы кошельков якобы похитили принадлежавшие ей средства.
По версии следствия, после этого Шакина и Ренат Бахтиев изготовили фиктивное постановление судьи Басманного суда об аресте аккаунтов Корнийчука и Гамзабекова. 19 декабря Шакина сама сняла арест и распорядилась перевести средства на аккаунт Элешовой в Garantex. Через неделю Элешова обналичила в московском офисе биржи 6,2 млн рублей, принадлежавших двум клиентам, и передала деньги соучастникам.
С Сазоновым, как считает следствие, планировали поступить аналогичным образом. Роль заявителя в этом случае должен был сыграть бывший коллега оперативников Денис Потапкин, который предоставил Бахтиеву свои паспортные данные. Однако вывести 24,8 млн рублей не удалось.
Шакину, Бахтиева, Голубева и Элешову задержали в октябре 2023 года, Потапкина объявили в розыск. Первоначально обвиняемой по делу проходила и Элешова, однако после того, как Пресненский суд вернул дело прокурору из-за противоречий в обвинительном заключении, следствие сняло с нее обвинения. В итоге перед судом предстали трое бывших сотрудников полиции. Шакина частично признала вину.
Garantex была запущена в 2019 году в Эстонии, но с самого начала ориентировалась на российских пользователей и фактически работала из Москвы и Санкт-Петербурга. Московский офис биржи находился в башне «Федерация» в Москва-Сити.
В феврале 2022 года Эстония отозвала у Garantex лицензию из-за нарушений требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, однако биржа продолжила работу. В апреле того же года Garantex Europe OÜ попала под санкции США. После ухода международных платежных систем из России и ограничений на трансграничные переводы Garantex продолжала обслуживать российских клиентов и позволяла обменивать наличные рубли на криптовалюту.
В 2025 году инфраструктура Garantex была заблокирована в ходе международной операции, после чего работа площадки фактически прекратилась. Вскоре появилась зарегистрированная в Кыргызстане криптобиржа Grinex, которую власти США называют преемницей Garantex. В августе 2025 года Минфин США ввел санкции против Grinex и повторно внес Garantex в санкционный список, заявив, что с 2019 года биржа провела более $100 млн транзакций, связанных с незаконной деятельностью.
Через Grinex, как ранее писал The Insider, проводились операции с рублевым стейблкоином A7A5, связанным с беглым молдавским олигархом Иланом Шором и российским ПСБ.