Троих экс-сотрудников полиции приговорили к 12–14 годам по делу о хищении активов криптобиржи Garantex, через которую Россия обходит санкции

Бутырский районный суд Москвы приговорил трех бывших сотрудников полиции к срокам от 12 до 14 лет колонии по делу о хищении активов клиентов криптовалютной биржи Garantex Europa UO, офис которой находился в Москва-Сити. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Москвы.

В сообщении суда биржа названа Garantex Europa UO. По всей видимости, речь идет о Garantex Europe OÜ — эстонском юридическом лице, под которым работала Garantex. В санкционном реестре Минфина США Garantex Europe OÜ (в англоязычной записи — Garantex Europe OU) указана также под названием Garantex. Компания была зарегистрирована в Эстонии 18 ноября 2019 года под номером 14850239. К ней привязаны сайт Garantex и адрес офиса в башне «Федерация» в Москва-Сити.

Бывший оперуполномоченный Управления по борьбе с киберпреступностью МВД Ренат Бахтиев получил 14 лет колонии строгого режима, его коллега Леонид Голубев — 12 лет строгого режима. Бывшего старшего следователя ОМВД по Басманному району Антонину Шакину приговорили к 12 годам колонии общего режима.

Всех троих признали виновными в получении особо крупной взятки и превышении должностных полномочий. Кроме того, в зависимости от фигуранта, им вменялись подделка документов, служебный подлог и покушение на особо крупное мошенничество.

Каждому назначили штраф в размере 6,5 млн рублей и запретили занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти. Бахтиева лишили звания подполковника полиции, Голубева — капитана, Шакину — майора. Суд также постановил солидарно взыскать с них более 31 млн рублей в качестве компенсации потерпевшим.

По данным «Коммерсанта», бывшие силовики похитили более 30 млн рублей со счетов клиентов Garantex с помощью подложных судебных решений.