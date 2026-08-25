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Лидер сирийских курдов объявил о роспуске вооруженных формирований

The Insider
Фото: флаг Сирийских демократических сил (SDF)

Фото: флаг Сирийских демократических сил (SDF)

Командующий Сирийскими демократическими силами (SDF) Мазлум Абди во вторник, 25 августа, сообщил о роспуске группировки, заявив, что ее миссия была полностью выполнена. Об этом он объявил в телевизионном обращении, которое цитирует агентство AFP. 

Роспуск SDF «как независимой военной силы» Абди связал с «завершением процесса интеграции в бригады сирийской армии»: 

«Сегодня мы хотим отметить начало подлинного перехода с поля боя на поле строительства, от эпохи вооружений к эпохе мира, от этапа защиты Сирии к этапу построения нации», — цитирует его выступление англоязычное издание Kurdistan24. 

Сирийские демократические силы были сформированы в 2015 году. Этот военный альянс был создан при поддержке США, которые долгое время оставались его главными союзниками — главным образом в борьбе в регионе с «Исламским государством». 

В период своего расцвета SDF насчитывали порядка 100 000 бойцов, которые контролировали север и северо-восток Сирии, однако всё изменилось в этом году, когда курдские силы уступили правительственным войскам значительную часть своих территорий. Дамаск и новое правительство президента Ахмеда аш-Шараа получили контроль над всеми месторождениями и пограничными пунктами.

После этого президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о перемирии, стороны после этого подписали соглашение об интеграции курдских военных и гражданских учреждений в состав сирийских вооруженных сил и институтов. Ахмед аш-Шараа также подписал указ, признающий курдский язык национальным языком. 

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