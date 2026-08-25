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Новости

Бывшего начальника Главного военно‑строительного управления Минобороны приговорили к шести годам колонии по делу о махинациях

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»

Суд в Москве приговорил к шести годам колонии экс-руководителя Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по специальным объектам Андрея Белкова. Его признали виновным в махинациях при закупке томографа, пишет РИА «Новости».

Помимо реального срока, ему также запретили занимать руководящие должности на госслужбе на пять лет и лишили наград.  

Белкову вменяли злоупотребление полномочиями при исполнении гособоронзаказа. По версии следствия, он организовал фиктивный конкурс по закупке томографа для лечебно-диагностического центра Минобороны. Цена оборудования была указана как 121 млн рублей, но заплачено за устройство было гораздо меньше: разницу в 48 млн присвоили себе гендиректор и главбух фирмы-поставщика. Они ранее получили условные сроки. 

О задержании и аресте Белкова стало известно в июле 2024 года. Как отмечает РИА «Новости», в своем последнем слове Белков признал вину и раскаялся. 

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