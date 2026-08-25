Ozon сократит запланированное повышение комиссий после атак на склады. Страховые выплаты получат только застрахованные продавцы

Ozon объявил о мерах поддержки продавцов после атак беспилотников на шесть логистических центров. Выплаты за поврежденные товары предусмотрены для продавцов с действующими полисами «Ингосстраха», покрывающими атаки БПЛА. Ozon самостоятельно составит перечень пострадавших товаров и поможет подготовить документы. Дополнительно обращаться в страховую компанию селлерам не потребуется.

При этом полис покрывает ущерб от падения беспилотника только в том случае, если произошедшее квалифицируют как теракт или диверсию по статьям 205 или 281 УК РФ. Другие военные риски в программу не входят. Ozon пока не сообщил, получили ли атаки на его объекты необходимую для выплат юридическую квалификацию.

Незадолго до ударов стоимость такой страховки увеличили в 3,3 раза — с 0,0035% до 0,0115% стоимости переданных маркетплейсу товаров в день. Для новых клиентов тариф действует с 28 июля, для продавцов с уже подключенными полисами он вырастет 27 августа. Объем страхового покрытия при этом не изменился.

С 28 августа Ozon также уменьшит на три процентных пункта тарифы за продажу, по сравнению с теми, которые компания объявила ранее. Речь идет не о снижении действующих комиссий, а о сокращении их запланированного повышения. Поэтому для части категорий тарифы после 28 августа всё равно могут оказаться выше нынешних.

С продавцов не будут брать плату за размещение товаров на пострадавших складах с момента атаки. Сохранившиеся запасы бесплатно перевезут на другие объекты, а товары, находившиеся в пути, перенаправят. Если заказ пришлось отменить из-за закрытия склада, Ozon не станет взимать плату за продвижение по модели «Оплата за заказ».

До 22 сентября маркетплейс отменил для работающих со своих складов продавцов штрафы за просроченные отгрузки, отмену заказов и некоторые жалобы покупателей. В 38 регионах для товаров со складов Ozon отключили оплату при получении, чтобы сократить число возвратов. Для части категорий компания также перестала принимать возвраты FBS-продавцов на свои объекты для повторной продажи.

Еще одной мерой поддержки Ozon назвал акции «Скидка на сток», позволяющие быстрее распродать товары. Однако в обычных акциях этого типа скидку предоставляет сам продавец. В новом сообщении маркетплейс не уточнил, будет ли он компенсировать селлерам снижение цены.

Ранее оба крупнейших российских маркетплейса изменили договоры с продавцами, освободив себя от обязательной компенсации товаров, утраченных при атаках БПЛА. Новые условия Ozon начали действовать 12 июня, Wildberries — 7 июля.

После первых масштабных ударов Wildberries всё же начал добровольные выплаты продавцам. Единую формулу расчета и общую сумму компания не раскрыла. Один из продавцов рассказал, что выплата покрыла лишь 2–3% закупочной стоимости потерянного им товара.

Wildberries также ввел скидки на хранение, сделал бесплатными транзитные поставки на региональные склады и зафиксировал часть логистических коэффициентов. WB Банк предложил пострадавшим продавцам отсрочку по кредитам до шести месяцев, льготные займы на восстановление запасов, факторинг, ускоренный вывод выручки и отмену части банковских комиссий.

Отдельный пакет для Wildberries и его продавцов подготовил Минфин. Пострадавшему бизнесу с ущербом более 5% годового дохода предложили годовую отсрочку по налогам и страховым взносам с последующей рассрочкой еще на год, а также приостановку налоговых проверок до конца 2026 года.