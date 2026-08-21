Военные Мьянмы наступают в районе планируемого глубоководного порта, который Путин обсуждал с Мин Аун Хлайном в Кремле три дня назад

Военные Мьянмы перебросили сотни солдат в район специальной экономической зоны Давэй на юге страны, где власти планируют построить глубоководный порт и другие объекты с участием России. Как сообщает Reuters, с июля военные наступают на позиции вооруженного сопротивления, сжигают деревни и занимают территории вокруг будущей экономической зоны.

Два участника сопротивления и местный активист рассказали Reuters, что военные проводят в районе Давэя «операции по зачистке территории». По словам одного из собеседников агентства, были сожжены дома как минимум в трех деревнях, а трое сотрудников гуманитарных организаций, помогавших перемещенным жителям, были убиты после задержания военными 9 июля. Reuters не смог независимо подтвердить эти сведения. Власти Мьянмы и российское посольство не ответили на запросы агентства.

Связь наступления с инфраструктурными проектами в Давэе ранее отмечала и организация по мониторингу конфликтов ACLED. В опубликованном 6 августа обзоре она сообщила, что 24 июня военное руководство Мьянмы пообещало ликвидировать группировки сопротивления возле стратегических коридоров, связанных с поддерживаемыми Россией проектами в экономической зоне. Это произошло через несколько дней после подписания в Петербурге меморандума о строительстве в Давэе электростанции. После этого, по данным ACLED, в район начала продвигаться колонна примерно из 700 военнослужащих, которые совершали рейды на деревни и убивали мирных жителей.

Проект специальной экономической зоны Давэй на побережье Андаманского моря включает глубоководный порт и электростанцию. Его запустили еще в 2008 году как совместный проект Мьянмы и Таиланда, однако работы впоследствии остановились из-за нехватки финансирования и сопротивления местных жителей. Власти Мьянмы теперь рассчитывают возродить проект при поддержке России. По их оценке, транспортировка грузов через Давэй и далее через Таиланд может занимать на 4–6 дней меньше, чем маршрут через Малаккский пролив.

18 августа президент Мьянмы Мин Аун Хлайн встретился в Москве с Владимиром Путиным. По итогам переговоров Путин заявил, что Россия и Мьянма обсуждают строительство на южном побережье страны глубоководного морского порта для приема крупнотоннажных судов. Он также сообщил о планах совместного строительства на юге Мьянмы электростанции и нефтеперерабатывающего завода, разведки и добычи углеводородов и возможных поставок российского СПГ.

Мин Аун Хлайн на встрече назвал Мьянму «надежной страной для России в Юго-Восточной Азии» и призвал российские компании инвестировать в страну. Путин заявил, что Россия и Мьянма также поддерживают тесное военное и военно-техническое сотрудничество: страны регулярно проводят совместные военно-морские учения у берегов Мьянмы, а российские военные корабли заходят в ее порты.

Reuters со ссылкой на источник, знакомый с планами Москвы, пишет, что развитие Давэя может расширить доступ России к рынкам Юго-Восточной Азии и дать ей портовое присутствие в регионе Индийского океана. При этом собеседник агентства отметил высокий риск инвестиций в Мьянму и заявил, что экономический смысл проект получит только при наличии транспортного сообщения с Таиландом.

Военные захватили власть в Мьянме в феврале 2021 года, свергнув правительство Аун Сан Су Чжи. Переворот перерос в гражданскую войну между военными, этническими вооруженными группировками и созданными после переворота силами сопротивления. По данным, которые приводит Reuters, война унесла около 100 тысяч жизней, более 3,5 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. В последние месяцы армия пытается вернуть стратегические территории, пограничные районы и транспортные коридоры, ранее перешедшие под контроль ее противников.