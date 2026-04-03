Глава хунты Мьянмы Мин Аун Хлайн избран президентом

Глава военной хунты Мьянмы Мин Аун Хлайн, пришедший к власти после переворота 2021 года, избран президентом страны. Решение в пятницу принял парламент, что фактически сохраняет контроль военных над властью в стране Юго-Восточной Азии.

69-летний политик получил 429 из 584 голосов в Союзном парламенте, где доминирует связанная с хунтой партия — Union Solidarity and Development Party. Его соперниками были Нан Ни Ни Ай из верхней палаты и бывший генерал Ньо Со, выдвинутый военными.

Мин Аун Хлайн стал 11-м президентом Мьянмы с момента обретения страной независимости от Великобритании в 1948 году. Голосование прошло после поэтапных выборов, которые проводились только в районах, контролируемых военными, и подверглись широкой критике.

Ранее Мин Аун Хлайн покинул пост главнокомандующего вооруженными силами, назначив своим преемником Йе Вин Оо. Конституция страны 2008 года запрещает действующему главкому одновременно занимать пост президента.

Несмотря на заявления о готовности передать власть оппозиции, сам избирательный процесс подвергся критике со стороны ООН и западных стран, которые назвали его фиктивным.

Вместе с тем в стране назначены два вице-президента. Нан Ни Ни Ай стала первой женщиной на этом посту, набрав 29 голосов. Премьер-министр Ньо Со получил 126 голосов и занял вторую должность вице-президента.

Мин Аун Хлайн и Ньо Со ранее попали под санкции Европейского союза и других стран после свержения правительства Аун Сан Су Чжи. С момента переворота страна сталкивается с тяжелым экономическим кризисом и продолжающейся гражданской войной. Хлайн с момента переворота фактически контролирует законодательную, исполнительную и судебную власти.

Хлайн считается одним из наиболее близких Москве лидеров в Юго-Восточной Азии. После военного переворота 2021 года контакты между странами заметно активизировались. Россия является одним из крупнейших поставщиков вооружений для Мьянмы, стороны активно взаимодействуют по линии армий, включая обучение военных.

The Insider до этого писал, что правящая в стране хунта передает Москве часть ранее закупленного российского вооружения, включая комплектующие для военной техники. В частности, речь идет о реэкспорте танковых прицелов, которые были возвращены российской стороне и использованы для восстановления бронетехники.

Кроме того, сообщалось о поставках из Мьянмы боеприпасов. По информации украинской разведки, Россия пыталась восполнить дефицит снарядов за счет закупок у третьих стран, включая Мьянму. Позднее минометные боеприпасы мьянманского производства фиксировались на видео с позиций российских войск.

Мьянма также политически поддержала действия Москвы после начала полномасштабного вторжения, став одной из немногих стран, публично одобривших российскую политику.