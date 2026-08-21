Немецкие правоохранители в конце прошлого года нашли в лесу недалеко от Берлина тайник с огнестрельным оружием. Об этом пишут местные газеты Sueddeutsche Zeitung и Der Spiegel. По информации изданий, следователи изучают возможные связи тайника с российскими спецслужбами.

Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) получило наводку о конкретном местоположении схрона. Тайник оказался зарыт в земле недалеко от границы между столицей и землей Бранденбург. Внутри оказались два заряженных пистолета.

Оружие вывели из строя и вернули на место. Пистолеты снабдили GPS-трекерами и еще несколько месяцев наблюдали за ними, однако их владелец так и не объявился.

По данным СМИ, сейчас Федеральная генеральная прокуратура расследует «подготовку серьезного акта насилия, угрожающего государству». Некоторое время назад в Румынии был арестован подозреваемый, который, предположительно, сделал этот тайник. О его личности газеты ничего не пишут, а от официальных комментариев профильные ведомства отказались.

Как утверждает Sueddeutsche Zeitung, у BfV есть серьезные основания полагать, что тайник был создан по заказу российских спецслужб. Следователи сейчас изучают возможные связи между складом оружия под Берлином и диверсионными кампаниями в Европе, которые связывают с РФ.

В течение нескольких месяцев глава BfV на небольших встречах в Берлине предупреждал, что ведомство фиксирует активизацию российских спецслужб, которые теперь планируют целенаправленные нападения и в Германии, отмечает газета. Целями, как говорил чиновник, могут стать руководители оружейных компаний, оппозиционные деятели в изгнании и сторонники Украины.

Ранее в этом месяце в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон с детонатором рядом с украинским грузовым самолетом. На этом фоне крупнейшие аэропорты страны усиливают защиту от беспилотников.

Аэропорт Лейпциг/Галле считается одним из ключевых узлов в поставках вооружений Украине западными странами. Два года назад там взорвалась посылка непосредственно перед погрузкой на борт самолета службы доставки DHL. В 2024 году взрывные устройства были обнаружены в посылках служб доставки DHL и DPD. Помимо аэропорта Лейпцига взрывы произошли в грузовике в Польше и на складе в Великобритании, четвертое обнаруженное взрывное устройство не сработало.