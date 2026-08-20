Ученого, обвинившего Джейсона Ардея в плагиате, отстранили от работы в Гентском университете

Гентский университет отстранил от работы американского исследователя Натана Кофнаса, который публично обвинял бывшего профессора Кембриджа Джейсона Ардея в плагиате. Университет начал предварительное дисциплинарное расследование в отношении Кофнаса после смерти Ардея.

«Мой университет проводит в отношении меня расследование из-за дискриминации Ардея», — написал Кофнас в Twitter (X). Позже он сообщил: «Гентский университет только что отстранил меня. Они почти наверняка меня уволят».

В университете подтвердили отстранение исследователя, назвав это мерой предосторожности на время проверки. Руководство вуза заявило, что было «потрясено» смертью Ардея и что произошедшее «должно стать поводом для размышлений». Университет проверит, есть ли основания передать дело Кофнаса дисциплинарному органу.

«Мы придаем большое значение академической свободе и открытой академической дискуссии, даже когда взгляды являются спорными. Однако эта свобода не безгранична. Она неразрывно связана с ответственностью и может быть ограничена для защиты прав других людей», — заявили ректор Гентского университета Петра Де Суттер и проректор Хервиг Рейнарт.

Кто такой Натан Кофнас

Кофнас работает постдокторантом на кафедре философии и моральных наук Гентского университета. Ранее он был научным сотрудником Эммануэль-колледжа Кембриджского университета, откуда его уволили в 2024 году после публикаций о расе, интеллекте и политике diversity, equity and inclusion (DEI).

Кофнас называет свои взгляды «расовым реализмом» и выступает сторонником наследственного объяснения различий в когнитивных и поведенческих характеристиках между группами людей. Он утверждает, что генетические факторы играют существенную роль в различиях между расовыми группами, в том числе в результатах тестов IQ. Многие специалисты оспаривают такие выводы, указывая, что наследуемость признаков внутри одной группы сама по себе не доказывает генетического происхождения различий между группами, а на результаты влияют социальные и средовые факторы.

Наибольший скандал вызвала опубликованная Кофнасом в 2024 году статья «Руководство для наследственной революции». В ней он утверждал, что при «строгой меритократии» доля темнокожих студентов Гарварда составила бы около 0,7%, а количество темнокожих профессоров приблизилось бы к нулю.

«В условиях меритократии темнокожие исчезли бы почти со всех высоких должностей за пределами спорта и индустрии развлечений», — писал он.

Кофнас также призывал к «наследственной революции», которая, по его словам, должна «положить конец тирании воукизма», и выступал против политики DEI. В интервью The Telegraph в 2025 году он говорил, что необходимо «признать, что талант распределен неравномерно внутри групп и между ними», а различия между группами объясняются в том числе генетикой.

После этих публикаций 58 студентов Кембриджа пожаловались на дискриминацию темнокожих ученых, более 1,2 тысячи человек подписали петицию с требованием увольнения Кофнаса, а у факультета философии прошла акция протеста. Глава Хомертон-колледжа Саймон Вулли называл его взгляды «отвратительным расизмом, маскирующимся под псевдоинтеллектуализм».

Эммануэль-колледж в апреле 2024 года прекратил сотрудничество с Кофнасом, заявив, что его публикации представляют собой «отказ от разнообразия, равенства и инклюзивности» и несовместимы с ценностями колледжа. Сам исследователь оспаривает это решение в суде и утверждает, что добивается признания права ученых высказывать «политически некорректные взгляды на расу». При этом в 2025 году Кембриджский университет пришел к выводу, что сами спорные высказывания Кофнаса подпадают под защиту свободы слова.

В чем Кофнас обвинял Ардея

Джейсона Ардея нашли мертвым 14 августа в его доме в Баттерси на юге Лондона. Полиция не сообщала о подозрительных обстоятельствах смерти. Ардею был 41 год. В 2023 году, в возрасте 37 лет, он стал самым молодым темнокожим профессором в истории Кембриджского университета, получив должность профессора социологии образования.

За несколько недель до смерти Ардей оказался в центре скандала, начавшегося после публикаций Кофнаса. В июле тот заявил, что проверил докторскую диссертацию и другие работы Ардея с помощью программ обнаружения плагиата и нашел многочисленные заимствования. После этого британские СМИ начали изучать не только научные публикации профессора, но и необычные детали его публичной биографии.

Отдельные претензии касались докторской диссертации Ардея, защищенной в Ливерпульском университете имени Джона Мурса. Ардей не отрицал наличия некорректно оформленных заимствований, объясняя их недостатком поддержки со стороны научного руководителя и тем, что в начале карьеры у него не было денег на профессиональную корректуру. Университет ранее проводил расследование и не признал Ардея виновным в академической недобросовестности, сохранив за ним степень PhD.

В других научных публикациях Ардея обнаруживали ошибки и несоответствия, в том числе проблемы со статистическими данными. Два научных журнала публиковали исправления к его статьям. Сам профессор признавал отдельные ошибки, но отрицал намеренную фальсификацию исследований или попытки ввести читателей в заблуждение.

После обвинений в плагиате журналисты начали проверять и биографию Ардея. Он рассказывал, что в три года у него диагностировали аутизм и задержку развития, что до 11 лет он не разговаривал, а читать и писать научился только в 18 лет. СМИ нашли людей, утверждавших, что помнят его разговаривающим в более раннем возрасте. При этом другие знакомые профессора подтверждали, что в детстве у него были серьезные проблемы с коммуникацией.

Вопросы возникли также к рассказам Ардея о том, что в семь лет он участвовал в съемках документального сериала о британских детях, в 18 лет пережил нападение, после которого у него развилась эпилепсия, а в 25 лет пробежал 30 благотворительных марафонов за 35 дней. Журналисты также проверяли его заявления о сборе нескольких миллионов фунтов на благотворительность и некоторые сведения об академической карьере.

Ардей настаивал, что не лгал о своей жизни, хотя признавал отдельные ошибки и неточности. Он считал, что масштаб кампании против него был связан с его расой и стремлением его критиков дискредитировать политику разнообразия и инклюзивности в британских университетах.

5 августа Кембридж объявил о новой проверке — она должна была затронуть как научные работы Ардея, так и обстоятельства его назначения и академической карьеры. В тот же день профессор подал в отставку, заявив, что больше не выдерживает «непрекращающегося общественного внимания и личных нападок».

«Критика — неизбежная часть научной жизни, но то, с чем столкнулся я, выходит далеко за рамки научных разногласий. Бесконечные обвинения, домыслы и публичные комментарии тяжело отразились на мне и тех, кого я люблю», — говорил Ардей. Он подчеркивал, что его уход не следует считать признанием обвинений.

К моменту смерти Ардея расследование Кембриджа завершено не было. После его смерти университет приостановил проверку и сообщил, что позднее решит, следует ли ее возобновлять.

Семья профессора заявила, что Ардей более трех лет подвергался травле со стороны людей, стремившихся подорвать его репутацию, а «кампания дезинформации оказалась слишком тяжелой для Джейсона». Канцлер Кембриджского университета Крис Смит назвал происходившее вокруг профессора «расистским безумием» (racist feeding frenzy).

17 августа в Лондоне прошла акция памяти Ардея. По данным организаторов, на Трафальгарскую площадь пришли более 30 тысяч человек. Акцию организовало движение Stand Up to Racism, представитель которого Уэйман Беннетт назвал произошедшее с Ардеем «расистской охотой на ведьм».