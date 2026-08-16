В Лондоне пройдет акция памяти самого молодого чернокожего профессора Кембриджа, погибшего после обвинений в плагиате

В Лондоне 17 августа пройдет акция памяти бывшего профессора Кембриджского университета Джейсона Ардея, которого 14 августа нашли мертвым в его доме. Незадолго до смерти 41-летний ученый ушел в отставку на фоне обвинений в плагиате и недостоверных сведениях о своей биографии. Семья Ардея заявила, что он более трех лет подвергался травле, а развернувшаяся против него «кампания дезинформации» оказалась для него непосильной, пишет The Guardian.

Акцию организует движение Stand Up to Racism. Она состоится в 18:00 на ступенях Национальной галереи на Трафальгарской площади. Сопредседатель организации Уэйман Беннетт назвал смерть Ардея «результатом расистской охоты на ведьм». По его словам, в последнюю неделю жизни профессора правые СМИ, политики и крайне правые подвергали его особенно интенсивной расистской травле.

Ардея нашли мертвым в его доме в Баттерси на юге Лондона после вызова экстренных служб. Полиция не сообщала о подозрительных обстоятельствах его смерти.

Ардею был 41 год. Он занимал должность профессора социологии образования Кембриджского университета. В 2023 году, когда ему было 37 лет, Ардей стал самым молодым чернокожим профессором в истории университета.

В последние недели жизни Ардей оказался в центре масштабного скандала в британской прессе. Его обвиняли в плагиате докторской диссертации, а также ставили под сомнение ряд фактов его биографии и заявленных достижений. В частности, вопросы возникли к его рассказам о том, что до 11 лет он не разговаривал и оставался неграмотным до 18 лет, а также к сведениям о сборе крупных сумм на благотворительность и достижениях в беге на длинные дистанции.

В чем обвиняли Джейсона Ардея

Скандал вокруг Ардея начался с обвинений в академической недобросовестности. В июле американский исследователь Нейтан Кофнас заявил, что проверил докторскую диссертацию и другие публикации Ардея с помощью программ для выявления плагиата и обнаружил многочисленные заимствования. Кофнас ранее работал в Кембридже, но был уволен после скандала из-за его высказываний о расе и политике разнообразия: сам он называет себя «расовым реалистом».

Британские СМИ подхватили обвинения и начали подробнее изучать научные работы Ардея. В его публикациях обнаружили ошибки и несоответствия, в том числе некорректные статистические данные. В двух случаях научные журналы ранее публиковали исправления к его статьям. Сам Ардей признавал, что допускал ошибки в академических работах, однако отрицал, что намеренно фальсифицировал исследования или вводил кого-либо в заблуждение.

Отдельные претензии касались его докторской диссертации, защищенной в Ливерпульском университете имени Джона Мурса. Ардей признавал наличие в ней некорректно оформленных заимствований, объясняя это недостатком поддержки со стороны научного руководителя и отсутствием денег на профессиональную корректуру на раннем этапе карьеры. При этом проведенное университетом расследование не признало его виновным в академической недобросовестности и оставило в силе присужденную ему степень PhD. Кембридж также первоначально проверил обвинения и заявил, что не обнаружил нарушений.

После обвинений в плагиате журналисты начали проверять и необычные детали публичной биографии Ардея, которая сыграла значительную роль в его известности. Он рассказывал, что в три года у него диагностировали аутизм и задержку развития, что он не разговаривал до 11 лет и не умел читать и писать до 18 лет. В СМИ появились свидетельства людей, которые утверждали, что помнят его разговаривающим в более раннем возрасте. При этом другие знакомые Ардея подтверждали, что в детстве он испытывал серьезные трудности с коммуникацией.

Под сомнение попали и другие эпизоды его биографии. Журналисты проверяли утверждения Ардея о том, что в семь лет он снимался в документальном сериале о британских детях, в 18 лет пережил нападение, после которого у него развилась эпилепсия, а в 25 лет пробежал 30 благотворительных марафонов за 35 дней. Вопросы возникли также к его рассказам о сборе нескольких миллионов фунтов на благотворительность и некоторым сведениям об академической карьере.

Ардей настаивал, что не является лжецом, хотя признавал отдельные ошибки и неточности. Он также утверждал, что масштаб кампании против него связан с его расой и попытками дискредитировать политику разнообразия и инклюзивности в британских университетах.

На фоне новых публикаций 5 августа Кембридж объявил о повторном расследовании — на этот раз не только научных работ Ардея, но и обстоятельств его назначения и карьеры. В тот же день Ардей ушел в отставку, заявив, что больше не выдерживает «непрекращающегося общественного внимания и личных нападок».

«Критика — неизбежная часть научной жизни, но то, с чем столкнулся я, выходит далеко за рамки научных разногласий. Бесконечные обвинения, домыслы и публичные комментарии тяжело отразились на мне и тех, кого я люблю», — заявил он, подчеркнув, что его отставку не следует воспринимать как признание выдвинутых против него обвинений.

К моменту смерти Ардея новые расследования Кембриджа завершены не были. Ливерпульский университет имени Джона Мурса, где он получил докторскую степень, ранее в этом году провел расследование и оставил в силе решение о присуждении ему PhD. Кембриджский университет после появления обвинений также провел проверку, заявил, что не обнаружил нарушений, и назвал Ардея жертвой «отвратительной кампании по очернению», направленной на подрыв его репутации.

После смерти Ардея его семья заявила, что травля началась задолго до последнего скандала и продолжалась более трех лет — с момента его назначения профессором Кембриджа.

«Джейсон подвергался кампании непрерывной травли на протяжении более трех лет [...] со стороны тех, кто стремился любой ценой подорвать его репутацию. Кампания дезинформации оказалась слишком тяжелой для Джейсона», — говорится в заявлении родственников.

Друг и бывший коллега Ардея, профессор Саймон Барон-Коэн, заявил, что ученый подвергался расистским оскорблениям и стал «громоотводом» культурной войны вокруг политики разнообразия, равенства и инклюзивности. Бывший наставник Ардея и глава Хомертон-колледжа лорд Саймон Вулли призвал расследовать «жестокую атаку со стороны СМИ».

На фоне обвинений в адрес СМИ Кембриджский университет 16 августа отдельно рассказал о мерах, которые принимал для поддержки Ардея. В университете утверждают, что профессор получал «обширную» психологическую помощь, которая продолжалась даже после его отставки. Для обеспечения его безопасности в доме установили тревожные кнопки, а поступавшие ему расистские электронные и обычные письма проходили предварительную проверку.

«Наша поддержка продолжалась в условиях пристального внимания общественности и СМИ и после его отставки», — заявил представитель университета.

Расследование в отношении Ардея после его смерти приостановили, пока его семья переживает утрату. Позднее Кембридж решит, следует ли его возобновлять.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем назвал смерть Ардея «трагедией на очень многих уровнях» и призвал к «моменту для размышлений». Сбор средств на похороны, мемориальные мероприятия и поддержку семьи профессора к воскресенью превысил £65 тысяч.