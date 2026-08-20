Petrobras и Pemex будут бурить в Мексиканском заливе нефтеносные пласты — от этого зависит будущее мексиканской нефтяной отрасли

Бразильская Petrobras и мексиканская Pemex готовятся к рискованному проекту по разведке нефти в слоях земной коры Мексиканского залива возрастом 160 млн лет — таких пластов ни одна компания прежде не бурила за пределами Бразилии. Об этом сообщает Bloomberg.

Компании нацелились на геологический кластер у берегов мексиканского штата Кампече, который Pemex безуспешно пыталась разведать еще в 2018 году. В отличие от нефтеносных пластов на американской стороне залива возрастом около 20 млн лет, где добыча уже налажена, Petrobras и Pemex намерены пробурить так называемые досолевые породы — слои, где нефть образовалась непосредственно из органических отложений, а не просто скопилась позже. По словам геолога с 34-летним стажем работы в Petrobras Педро Залана, для компании это выход на неизведанную территорию, а геология мексиканской стороны залива «особенно благоприятна для накопления нефти».

Отмечается, что Petrobras — единственная компания, у которой уже есть опыт добычи из досолевых пластов: серия крупных открытий у берегов Рио-де-Жанейро с 2006 года превратила Бразилию в энергетическую державу, тогда как попытки повторить этот успех в Анголе, Габоне и Республике Конго в основном провалились. Как отметил геолог и консультант из Колорадо Марк Роуэн, у одной Pemex нет ни технологий, ни капитала для такого проекта, но компании готовы рисковать, потому что в случае успеха вознаграждение может оказаться огромным. Для Pemex, которая продолжает бороться с долговой нагрузкой и падением добычи — ранее компания уже искала новых покупателей нефти после введения пошлин США, — новое месторождение стало бы крупнейшим достижением за 88 лет.

При бурении в 2018 году Pemex прошла более 7800 метров под дном моря и достигла солевого слоя Кампече. Скважина была признана непродуктивной, но данные с нее могут пригодиться геологам обеих компаний. «Судя по всему, то, что нашла Pemex, их не отпугнуло, — сказал Роуэн. — Это говорит о том, что не было абсолютного фактора, убивающего проект, а возможно, было и что-то, что дало реальный повод продолжать испытания». Помимо досолевой зоны, компании планируют искать нефть и под осадочными породами, образованными подводными оползнями ила и песка, а также под более молодыми и мелкими солевыми пластами, сообщила 7 августа глава направления разведки и добычи Petrobras Сильвия Аньос.

Bloomberg пишет, что открытие, сопоставимое по масштабу с месторождением Тупи, которое Petrobras нашла в 2006 году, стало бы самым значимым событием для Pemex за всю ее историю: с момента начала добычи в 2010 году Тупи уже дало 4 млрд баррелей нефти — это более $300 млрд стоимости по средним ценам на нефть за этот период. Геолог и владелец хьюстонской Teyra GeoConsulting Джон Бликведе отметил, что многое зависит от данных скважины Pemex 2018 года, результаты которой компания держит в секрете.