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Новости

Начало добычи на крупнейшем неосвоенном месторождении Великобритании задержится на несколько месяцев. Оборудование уронили в море

The Insider
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Подготовка к добыче нефти на крупнейшем неосвоенном месторождении Великобритании Rosebank может задержаться на несколько месяцев после того, как с буровой платформы в Северное море случайно уронили два ключевых элемента бурового оборудования. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел 18 апреля. Никто из работников не пострадал, однако в море на глубину 1,1 тысячи метров упали два центральных элемента буровой системы, включая предохранительный клапан.

После аварии платформу, арендованную оператором проекта Adura у норвежской компании Odfjell Drilling, отправили на ремонт в Берген. Сейчас она вернулась на месторождение, но еще не введена в эксплуатацию. По внутренним документам Odfjell Drilling, простой может продлиться до четырех месяцев, что приведет к существенной задержке строительства части скважин.

Rosebank расположен примерно в 130 километрах к северо-западу от Шетландских островов. По оценкам отрасли, за 25 лет эксплуатации месторождение может дать около 300 миллионов баррелей нефти. Лицензию на разработку Rosebank выдало консервативное правительство, однако работы были приостановлены после судебного иска экологических организаций. Теперь судьбу проекта должен решить новый министр энергетики Миата Фанбулле после завершения консультаций по вопросу выбросов в августе.

Экологические организации выступают против разработки месторождения, утверждая, что оно почти не повлияет на энергетическую безопасность страны, но приведет к дополнительным выбросам парниковых газов. Некоторые профсоюзы и депутаты, напротив, призывают власти разрешить добычу, ссылаясь на необходимость поддержать нефтегазовую отрасль и сохранить рабочие места.

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