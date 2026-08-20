Площадь лесных пожаров к концу века может вырасти на 39% — исследование

Площадь лесных пожаров в Европе к концу столетия может вырасти на 39% даже при самом благоприятном сценарии предотвращения глобального потепления, если власти не предпримут меры по борьбе с ними. К такому выводу пришли исследователи, смоделировавшие разные варианты развития событий.

Исследователи сравнивали прогнозируемую ежегодную площадь выгоревших территорий в 2070–2100 годах с результатами моделирования за период 2000–2030 годов.

Прогнозируемая территория, охваченная пожарами, в смоделированных учеными ситуациях увеличивается по мере роста среднегодовых температур. Например, если глобальное потепление будет ограничено 1,8°C, пожароопасная погода хоть и охватывала больше районов (примерно на 39%), но эффект от нее был умеренный или совсем незначительный.

Однако пессимистические сценарии рисуют другую картину: при потеплении выше 3,6°C к концу века и высоком уровне выбросов ежегодная площадь пожаров может вырасти еще больше — примерно на 192%. Ученые же сейчас ожидают, что нынешняя политика приведет к глобальному потеплению примерно на 2,6°C к концу века, отмечает газета The Guardian.

Повлиять на эти показатели может совершенствование методов борьбы с пожарами. Оно может смягчить последствия ухудшения погодных условий, способствующих возникновению пожаров, сократив площадь выгоревшей территории на 70–92%, в зависимости от сценария. Проведенное ранее подобное исследование, например, уже показало, что эволюция методов борьбы с возгораниями с 1980 годов до наших дней привела к сокращению числа пожаров и площади выгоревшей территории в Южной Европе.

«Инвестиции в борьбу с пожарами могут помочь до определенного предела, но если мы пойдем по пути высоких выбросов, <…> мы всё равно увидим значительное увеличение площади выгоревших территорий», — цитирует The Guardian ведущего автора исследования Майка Биллинга.

Нынешний пожароопасный сезон в ЕС, вероятно, станет третьим по масштабу за всю историю наблюдений, уступив 2025 и 2022 годам. По последним данным, по всей Европе сгорело более 600 тысяч гектаров, а в Бельгии, Франции и Словакии были побиты рекорды для этого времени года.