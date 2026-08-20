Хуэя Ка Яня, основателя застройщика Evergrande с крупнейшим в мире долгом, приговорили к пожизненному заключению в Китае

Хуэя Ка Яня, основателя крупнейшего в мире по объему долгов девелопера China Evergrande Group, приговорили к пожизненному заключению. Таким решением китайский суд поставил точку в деле, начавшемся почти пять лет назад с краха компании, который потряс экономику и финансовые рынки страны, отмечает Reuters. Приговор вынес суд в Шэньчжэне, который также распорядился конфисковать всё личное имущество бизнесмена.

Еще в апреле 67-летний Хуэй, некогда считавшийся самым богатым человеком Азии, признал вину по восьми пунктам обвинения: в их числе — нецелевое использование средств, мошенничество при привлечении инвестиций, незаконный прием вкладов от населения, незаконная выдача кредитов, мошенническая эмиссия ценных бумаг и взяточничество. С момента задержания в 2023 году, последовавшего за дефолтом компании, бизнесмен не появлялся на публике; связаться с его адвокатами агентству не удалось.

В суде заявили, что преступные действия Evergrande Group, ее ключевого подразделения Hengda Real Estate и лично Хуэя «затронули особо крупные суммы, происходили при особо отягчающих обстоятельствах, повлекли особо значимый экономический ущерб и нанесли особо серьезный социальный вред, в связи с чем должны быть сурово наказаны в соответствии с законом» (формулировка приведена по заявлению суда). Помимо приговора Хуэю, суд оштрафовал Evergrande на 8,82 млрд юаней ($1,31 млрд), Hengda — на 7 млрд юаней, а еще пятерых топ-менеджеров компании приговорили к штрафам и срокам от 6 до 18 лет. Всего, по данным государственного телеканала CCTV, в четверг, помимо самого Хуэя, были вынесены приговоры 56 фигурантам дела.

Бывший инженер-металлург из бедной семьи в провинции Хэнань, Хуэй основал Evergrande в 1996 году и превратил ее в крупнейшего девелопера Китая по объему продаж, наращивая долг агрессивными темпами. В 2017 году его состояние оценивалось в $45,3 млрд — по данным Forbes, это был самый большой капитал в Азии. Компания в итоге объявила дефолт по обязательствам на $300 млрд, а гонконгский суд в 2024 году постановил ее ликвидировать, из бирж Гонконга бумаги Evergrande исключили годом позже. Процесс ликвидации идет крайне медленно: по данным конкурсных управляющих, к прошлому августу удалось продать активов лишь на $255 млн при заявленных требованиях кредиторов на $45 млрд.

За пределами материкового Китая ликвидаторы добиваются в суде заморозки офшорных активов Хуэя и его бывшей супруги, пытаясь вернуть $6 млрд дивидендов и вознаграждений, выплаченных основателю и другим бывшим руководителям компании. В 2024 году китайский регулятор рынка ценных бумаг уже оштрафовал Хуэя на $6,6 млн и пожизненно запретил ему работу на этом рынке, установив, что ключевое подразделение Evergrande завышало показатели прибыли и допускало мошенничество с ценными бумагами. О разрастании кризиса в секторе недвижимости Китая, спровоцированного крахом Evergrande, ранее рассказывал и The Insider.