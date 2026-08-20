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Принц Гарри и Меган Маркл переезжают из США в Великобританию — Би-би-си

The Insider
Фото: Asanka Ratnayake / Getty Images

Фото: Asanka Ratnayake / Getty Images

Принц Гарри и его жена Меган Маркл до конца августа переедут из США в Великобританию. С ними также вернутся их дети, принц Арчи и принцесса Лилибет, которые в сентябре пойдут учиться в британскую школу. Об этом сообщает Би-би-си.

Герцог и герцогиня Сассекские поселятся не в одной из королевских резиденций, а в частном доме за пределами Лондона. О переезде короля Карла III проинформировали в минувшее воскресенье — по данным Би-би-си, монарх узнал об этом решении не заранее, а именно на прошлых выходных, хотя приветствует возможность чаще видеться с семьей сына в частном порядке. Возобновлять исполнение обязанностей работающих членов королевской семьи ни Гарри, ни Меган не планируют, их официальный статус не изменится.

Гарри и Меган отказались от королевских обязанностей и покинули Великобританию в начале 2020 года, обосновавшись в Калифорнии в марте того же года. С тех пор отношения герцога с семьей оставались напряженными: в июле этого года супруги с детьми впервые за более чем четыре года навестили короля Карла и королеву Камиллу в поместье Хайгров, однако, по данным Би-би-си, тема переезда тогда не обсуждалась. До этого Гарри и Меган не появлялись в Великобритании вместе с 2022 года, когда приезжали на похороны королевы Елизаветы II.

Одной из причин многолетнего отчуждения источники Би-би-си называют вопрос личной безопасности герцога: в прошлом году Гарри проиграл судебный иск об уровне полицейской охраны, положенной ему и его семье во время визитов в страну. О решении Гарри и Меган вернуться также рассказали принцу и принцессе Уэльским. Впрочем, о возможном примирении Гарри с братом, принцем Уильямом, не встречавшимся с ним со дня похорон королевы, Би-би-си не упоминает.

Ранее сообщалось, что король Карл III впервые в истории британской монархии обнародовал свою налоговую декларацию, согласно которой за два года он заплатил 12,9 млн фунтов стерлингов налогов.

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