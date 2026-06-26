Карл III стал первым британским монархом, обнародовавшим свою налоговую декларацию. За два года король заплатил 12,9 млн фунтов стерлингов

Карл III стал первым в истории британским монархом, который опубликовал данные об уплаченных налогах. Как сообщает Би-би-си, согласно обнародованным данным, за 2024–2025 годы король заплатил в казну 12,9 млн фунтов стерлингов ($17 млн), что делает его одним из 100 крупнейших налогоплательщиков Великобритании.

Принц Уэльский Уильям за тот же период заплатил 7,76 млн фунтов ($10,2 млн) налогов.

Опубликованные документы показывают также, что государственное финансирование Королевского двора почти удвоится в течение трех лет и к 2027–2028 годам достигнет почти 100 млн фунтов стерлингов ($132 млн). В 2024–2025 годах расходы составили 86,3 млн фунтов стерлингов, из которых 34,5 млн пошли на реконструкцию Букингемского дворца. Сообщается, что король Карл и королева Камилла не планируют возвращаться в этот дворец после реконструкции, а останутся жить в резиденции Кларенс-хаус.

Доходы от многочисленных активов, которые принадлежат британской королевской семье и управляются компанией Crown Estate, направляются в специальный фонд. Средства из этого фонда идут на финансирование государственных расходов, при этом часть средств, так называемый «суверенный грант», правительство перечисляет монарху на выполнение его официальных обязанностей. В частности таким образом оплачиваются поездки на мероприятия, организация официальных приемов, зарплата персонала и содержание дворцов.