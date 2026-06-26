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Карл III стал первым британским монархом, обнародовавшим свою налоговую декларацию. За два года король заплатил 12,9 млн фунтов стерлингов

The Insider
Карл III. Официальный фотопортрет

Карл III. Официальный фотопортрет

Карл III стал первым в истории британским монархом, который опубликовал данные об уплаченных налогах. Как сообщает Би-би-си, согласно обнародованным данным, за 2024–2025 годы король заплатил в казну 12,9 млн фунтов стерлингов ($17 млн), что делает его одним из 100 крупнейших налогоплательщиков Великобритании.

Принц Уэльский Уильям за тот же период заплатил 7,76 млн фунтов ($10,2 млн) налогов.

Опубликованные документы показывают также, что государственное финансирование Королевского двора почти удвоится в течение трех лет и к 2027–2028 годам достигнет почти 100 млн фунтов стерлингов ($132 млн). В 2024–2025 годах расходы составили 86,3 млн фунтов стерлингов, из которых 34,5 млн пошли на реконструкцию Букингемского дворца. Сообщается, что король Карл и королева Камилла не планируют возвращаться в этот дворец после реконструкции, а останутся жить в резиденции Кларенс-хаус.

Доходы от многочисленных активов, которые принадлежат британской королевской семье и управляются компанией Crown Estate, направляются в специальный фонд. Средства из этого фонда идут на финансирование государственных расходов, при этом часть средств, так называемый «суверенный грант», правительство перечисляет монарху на выполнение его официальных обязанностей. В частности таким образом оплачиваются поездки на мероприятия, организация официальных приемов, зарплата персонала и содержание дворцов.

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