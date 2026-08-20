Российских военных поваров научат управлять дронами для доставки еды на передовую

Курсантов школ военных поваров российской армии начнут обучать управлению беспилотниками. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщили «Известия». Помимо воздушных дронов, будущие специалисты продовольственной службы освоят и наземные робототехнические комплексы — соответствующий курс планируют включить в программу подготовки.

Сначала курсанты изучают теорию — устройство и характеристики беспилотных аппаратов, — а затем переходят к практике под руководством инструкторов с боевым опытом. Отработка навыков управления наземными дронами идет на полигоне, имитирующем окопы и другие элементы боевой обстановки: курсантам предстоит закреплять груз на аппарате и доставлять его в заданную точку, обходя препятствия и противодействие средств РЭБ.

Военный эксперт Юрий Лямин объяснил изданию, что распространение беспилотников среди военнослужащих напрямую повышает эффективность вооруженных сил, поскольку снабжение бойцов на передовой сегодня во многом держится именно на дронах, как воздушных, так и наземных. По его словам, доставка машинами на передний край чаще всего невозможна, а отправка людей с провизией связана с риском для жизни, поэтому сброс еды с беспилотника остается наиболее безопасным вариантом — тем более что так до бойцов может дойти еще теплая пища.

Доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев добавил, что дроны пригодятся поварам и для разведки маршрутов: с их помощью можно заранее оценить, как скрытно подобраться ближе к линии боевого соприкосновения, а если проехать не получается — просто сбросить провизию с воздуха. Он напомнил о случаях, когда бойцы надолго застревали в глубоком тылу противника. В такой ситуации доставка полноценной горячей еды дроном становится едва ли не единственным выходом, при этом самих поваров, по его словам, придется дополнительно учить маскировке и манёврам, чтобы не выдать позиции.

Как отмечалось в военной сводке The Insider, интенсивные удары по логистике вынуждают российское командование искать альтернативные способы доставки грузов на передовую. На фоне этого в армии продолжают модернизировать и стационарную инфраструктуру питания: недавно стало известно о разработке мобильного комплекса «кухня-пекарня» на шасси КамАЗа, способного за час накормить горячей едой до 500 военнослужащих.