Обвал на нелегальном золотом руднике в ЦАР унес жизни более 100 человек

Более 100 человек погибли при обвале на нелегальном золотом руднике в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Обрушение произошло во вторник, 18 августа, на кустарном руднике Замбойе на западе страны, у границы с Камеруном, примерно в 50 км от города Бабуа. Представитель местной ассоциации горняков заявил Reuters, что жертвами стали более 100 человек. Прокурор города Бауар сообщил о множестве погибших и пострадавших, а также о пропавших без вести, не назвав точных цифр.

По данным прокуратуры Бауара, причиной обрушения стал коллапс нескольких подземных тоннелей, где работали шахтеры. Ведомство объявило о начале расследования. В соцсетях появилось видео, на котором оползень обрушивается в открытый карьер рудника. Спасательные работы продолжались и в среду — люди, покрытые грязью, доставали тела из-под завалов у входа в рудник, где, по данным местных властей, всё еще оставались заблокированные горняки.

Представитель правительства ЦАР Эваристе Нгамана выразил соболезнования и заявил, что власти «прилагают все усилия для оказания помощи и поддержки» пострадавшим. Нелегальные кустарные рудники в золотоносных районах ЦАР строятся с минимальным соблюдением норм безопасности или вовсе без них, и обрушения там происходят регулярно.

Ранее сообщалось, что в июле 2025 года на золотом руднике в ЦАР, который контролировали наемники российской ЧВК Вагнера, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 11 человек, пришедших добывать остатки золота и гравия.