Остатки ЧВК Вагнера во главе с сыном Пригожина контролируют контрабанду опиоидного препарата трамадол в ЦАР — WSJ

Оставшиеся в Центральноафриканской Республике участники ЧВК Вагнера контролируют поставки и распространение трамадола — опиоидного обезболивающего, которое в высоких дозах используют как наркотический стимулятор. Препарат поступает из Индии через Демократическую Республику Конго, после чего его переправляют по реке Убанги в ЦАР. Доходы от торговли позволяют вагнеровцам сохранять влияние в стране и финансировать закупки оружия, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследователей, торговцев и бывшего участника связанных с группировкой структур.

По оценке издания, в труднодоступных районах вдоль верхнего течения Убанги остаются до 500 участников ЧВК Вагнера. После гибели основателя группировки Евгения Пригожина значительную часть ее зарубежных операций поглотило российское государство, однако в ЦАР прежние структуры ЧВК сохранили экономические активы, связи с силовыми ведомствами и контроль над частью контрабандных маршрутов. WSJ утверждает, что теперь ими руководит сын Пригожина Павел.

Трамадол предназначен для лечения боли, однако при употреблении в больших дозах вызывает зависимость и оказывает стимулирующее действие. Обычная разовая доза препарата составляет от 50 до 100 мг, но в ЦАР широко продаются таблетки с содержанием 200 мг действующего вещества и более. По данным исследователей, препарат принимают рабочие на золотых рудниках, чтобы дольше работать, участники пророссийских митингов — для подавления голода и усталости, а также бойцы вооруженных формирований.

Исследовательница Global Initiative Against Transnational Organized Crime Наталия Дюкан заявила WSJ, что в боевых условиях трамадол употребляют в особенно высоких дозах: он подавляет страх и усиливает возбуждение. По данным исследователей, командиры связанных с ЧВК Вагнера формирований раздают таблетки бойцам перед сражениями, чтобы повысить их агрессивность. Бывший участник структур Вагнера также рассказал изданию, что препарат поставляют членам президентской гвардии и проправительственной молодежной группировке «Акулы», участники которой патрулируют столицу Банги и нападают на сторонников оппозиции.

Значительная часть поступающего в ЦАР трамадола, как пишет WSJ, производится в Индии. Индийские фармацевтические компании экспортируют препарат фирмам в Демократической Республике Конго. Официально грузы оформляются как таблетки стандартной дозировки — по 50 мг, однако среди них, по словам исследователей и торговцев, скрывают и препараты с повышенным содержанием действующего вещества. Названий производителей и компаний-импортеров издание не приводит.

В Конго таблетки с высокой дозировкой переупаковывают и отправляют из Киншасы в пограничный город Зонго. Оттуда контрабандисты перевозят их через Убанги в ЦАР. Река, которая во время гражданской войны была одним из основных путей эвакуации жителей из Банги, теперь стала важным маршрутом поставок топлива, оружия и наркотиков. Вагнеровцы и связанные с ними вооруженные группы контролируют распределение трамадола внутри страны, а также его дальнейшую отправку в соседние государства.

После доставки в Банги коробки с таблетками развозят на мотоциклах и небольших грузовиках по магазинам, рынкам и аптекам. По словам торговцев, за последний год цена препарата в ЦАР выросла втрое. Партия, которая стоит в стране около $7 тысяч, после контрабандной доставки в Камерун может быть продана примерно за $21 тысячу. При этом перевозчикам приходится платить около $4 тысяч взяток вагнеровцам и связанным с ними вооруженным формированиям.

Торговля трамадолом стала для структур ЧВК Вагнера дополнительным источником доходов наряду с добычей и незаконным экспортом золота. Global Initiative оценивает выручку группировки от нелегального вывоза золота из ЦАР примерно в $180 млн в год. По данным WSJ, деньги от продажи обезболивающего также используются для ввоза оружия и поддержки сети подконтрольных ополчений.

ЧВК Вагнера появилась в ЦАР в 2018 году после заключения соглашения с президентом страны Фостеном-Арканжем Туадерой. Российские наемники помогли властям отбить наступление повстанцев на столицу, после чего получили доступ к золотым месторождениям и другим ресурсам. Сейчас они тесно интегрированы в армию и проправительственные формирования. Опрошенный WSJ аналитик International Crisis Group Шарль Буэссель заявил, что экономические активы прежней структуры Вагнера в стране, включая интересы в золотодобыче, остаются нетронутыми, а Москва избегает открытого конфликта с группировкой.

По данным издания, усиление связанных с ЧВК Вагнера формирований сопровождается ростом насилия. В феврале 2025 года ополчение «Антибалака», связанное с российскими наемниками, убило около 130 представителей народа фульбе недалеко от границы с Камеруном. Организация ACLED назвала нападение самым смертоносным нападением на гражданских в стране с марта 2022 года. Число погибших в боях за районы, богатые полезными ископаемыми, за последний год выросло почти на 20% — примерно до 500 человек, следует из данных Уппсальского университета, которые приводит WSJ.