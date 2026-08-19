Рекордное число людей пересекло границу России с Грузией через Верхний Ларс. За сутки через переход прошло 20 тысяч человек — ФТС

Рекордный пассажиропоток зафиксирован на пограничном переходе Верхний Ларс, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России. По данным на вечер 18 августа, за сутки границу пересекло более 20 тысяч человек.

«Высокая интенсивность туристического потока сопровождается рекордным количеством легкового транспорта. Таможенная и пограничная службы принимают все необходимые меры для беспрепятственного пропуска транспортных средств. Смены усилены, привлечено больше сотрудников, что позволяет увеличивать пропускную способность и оперативно оформлять транспорт».

В сообщении ФТС говорится, что 15 и 16 августа через Верхний Ларс проходило по 19 тысяч человек. «Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет», — отмечает ведомство.

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, Россия собирается осенью провести новую «довольно масштабную» волну мобилизации. «Важные истории» и «Вёрстка» в совместном расследовании утверждали, что чиновники неофициально обсуждают новую мобилизацию. Предположительно, она может начаться после выборов в Госдуму, которые пройдут во второй половине сентября.

При этом формально продолжает действовать указ о «частичной мобилизации», подписанный Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. В конце сентября — октябре того года мужчины призывного возраста массово уезжали из России, опасаясь отправки на войну. По неофициальным данным, за две недели после объявления «частичной мобилизации» из России выехало примерно 700 тысяч россиян. На Верхнем Ларсе тогда образовались огромные очереди, люди ждали по несколько суток, чтобы перейти границу.