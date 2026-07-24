Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки и партнеров, Россия подготовила ракеты для нового массированного удара по Украине, который может быть нанесен в ближайшие 48 часов.

«Мы знаем от наших разведок и наших партнеров, что россияне подготовили ракеты для нового массированного удара по Украине. Этот удар может быть нанесен сегодня: по предварительной информации, в течение ближайших 48 часов», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

Президент призвал украинцев обращать внимание на сигналы воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности.

По словам Зеленского, Украина рассчитывает на ускорение поставок средств противовоздушной обороны со стороны союзников. Он назвал усиление ПВО главным приоритетом и подчеркнул, что все достигнутые с партнерами договоренности должны выполняться оперативно.

Кроме того, Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией новой «довольно масштабной» волны мобилизации осенью. По его словам, российские войска «теряют на фронте больше военнослужащих, чем набирают», однако президент России Владимир Путин намерен расширять боевые действия и увеличивать число атак.

«Ему нужны новые россияне для участия в штурмах. Мы должны заранее защититься от этого — на всех уровнях: на фронте, с помощью санкций, дипломатии и взаимодействия со всеми, кто способен приблизить мир», — заявил Зеленский.