Власти Рязани вторую неделю подряд отчитались о превышении концентрации сероводорода в воздухе. Жители жалуются на едкий запах

Власти Рязани сообщили о превышении в воздухе предельно допустимой концентрации (ПДКмр) сероводорода на прошлой неделе. В некоторых районах города его фиксируют уже вторую неделю подряд. Эта проблема тянется годами, и раньше ее связывали с работой предприятия «Роснефти».
Качество воздуха специалисты местного Минприроды проверяли несколько раз. На неделе 3–9 августа приборы зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в микрорайоне Дашково-Песочня на востоке города — 1,92 ПДКмр. Через неделю ситуация повторилась: 10–16 августа в том же районе приборы показали превышение уже в 2,9 ПДКмр.
Результаты проверки передадут в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и администрацию города. Профильные ведомства и местные власти должны будут установить причину загрязнения. Сейчас она неизвестна.
Проблема с качеством воздуха в Рязани тянется годами. Это уже не первые превышения только за это лето: их фиксировали и в июле, и в июне. В начале июня превышения, например, фиксировались ежедневно. Жители при этом жалуются на едкие неприятные химические запахи или запах жженой резины. Превышения почти всегда фиксируются в одном и том же районе — Дашково-Песочне и прилегающих к нему территориях.
В городе существует общественная экоинициатива и экокарта «Экомонитор 62», на которой жители могут в реальном времени оставлять жалобы на качество воздуха, а экологи — анализировать их. В региональном Министерстве природопользования при этом ранее отмечали, что не могут опираться на эти данные, поскольку нет гарантии их достоверности.
Впрочем, сообщения жителей за прошедшую неделю, оставленные на сервисе, лишь подтверждают результаты официальных замеров. Местные жаловались на першение в горле, головную боль и тошноту, следует из отчета сервиса, изученного The Insider.
«Как и каждый день, летний воздух потрясающий! С першением в горле и резью в глазах», — пишет один из жителей микрорайона.
«Едкий запах пороха, жженой резины, гари. Травление населения Дашково-Песочни. Ночью, пока люди спят, отравляют атмосферу, а властям все нипочем».
Больше всего сообщений приходится на 11 августа, особенно в вечернее и ночное время. Пользователи пишут, что район и окрестности накрыло сизой дымкой, а дышать невозможно из-за «техно-» или «нефтевони».
Какие конкретно предприятия могут являться источником загрязнения, неясно. В конце прошлого месяца в местной прокуратуре, например, сообщили, что нашли «ряд нарушений в деятельности отдельных предприятий», но каких именно — не уточнили.
Раньше местные общественники связывали загрязнения с НПЗ Рязанской нефтеперерабатывающей компании (актив «Роснефти»), который находится примерно в том же районе. Это подтверждали и власти: в 2019 году губернатор области говорил, что очистные сооружения завода устарели и не обеспечивают защиту окружающей среды в полном объеме: сероводород выделяется из сточных вод в атмосферу, что загрязняет воздух.
Глава региона тогда отмечал, что регион и «Роснефть» заключили соглашение о реконструкции очистных сооружений и она должна была пройти до 2017 года. Срок сдвигали на 2022-й, но, по всей видимости, проблема не была решена полностью, так как жалобы на качество воздуха не прекратились.