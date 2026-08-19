Власти Рязани вторую неделю подряд отчитались о превышении концентрации сероводорода в воздухе. Жители жалуются на едкий запах

Власти Рязани сообщили о превышении в воздухе предельно допустимой концентрации (ПДКмр) сероводорода на прошлой неделе. В некоторых районах города его фиксируют уже вторую неделю подряд. Эта проблема тянется годами, и раньше ее связывали с работой предприятия «Роснефти».

Качество воздуха специалисты местного Минприроды проверяли несколько раз. На неделе 3–9 августа приборы зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в микрорайоне Дашково-Песочня на востоке города — 1,92 ПДКмр. Через неделю ситуация повторилась: 10–16 августа в том же районе приборы показали превышение уже в 2,9 ПДКмр.

Результаты проверки передадут в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и администрацию города. Профильные ведомства и местные власти должны будут установить причину загрязнения. Сейчас она неизвестна.

Проблема с качеством воздуха в Рязани тянется годами. Это уже не первые превышения только за это лето: их фиксировали и в июле, и в июне. В начале июня превышения, например, фиксировались ежедневно. Жители при этом жалуются на едкие неприятные химические запахи или запах жженой резины. Превышения почти всегда фиксируются в одном и том же районе — Дашково-Песочне и прилегающих к нему территориях.

В городе существует общественная экоинициатива и экокарта «Экомонитор 62», на которой жители могут в реальном времени оставлять жалобы на качество воздуха, а экологи — анализировать их. В региональном Министерстве природопользования при этом ранее отмечали, что не могут опираться на эти данные, поскольку нет гарантии их достоверности.