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Новости

Власти Рязани вторую неделю подряд отчитались о превышении концентрации сероводорода в воздухе. Жители жалуются на едкий запах

The Insider
Фото: «АиФ»

Фото: «АиФ»

Власти Рязани сообщили о превышении в воздухе предельно допустимой концентрации (ПДКмр) сероводорода на прошлой неделе. В некоторых районах города его фиксируют уже вторую неделю подряд. Эта проблема тянется годами, и раньше ее связывали с работой предприятия «Роснефти». 

Качество воздуха специалисты местного Минприроды проверяли несколько раз. На неделе 3–9 августа приборы зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в микрорайоне Дашково-Песочня на востоке города — 1,92 ПДКмр. Через неделю ситуация повторилась: 10–16 августа в том же районе приборы показали превышение уже в 2,9 ПДКмр. 

Результаты проверки передадут в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и администрацию города. Профильные ведомства и местные власти должны будут установить причину загрязнения. Сейчас она неизвестна.  

Проблема с качеством воздуха в Рязани тянется годами. Это уже не первые превышения только за это лето: их фиксировали и в июле, и в июне. В начале июня превышения, например, фиксировались ежедневно. Жители при этом жалуются на едкие неприятные химические запахи или запах жженой резины. Превышения почти всегда фиксируются в одном и том же районе — Дашково-Песочне и прилегающих к нему территориях. 

В городе существует общественная экоинициатива и экокарта «Экомонитор 62», на которой жители могут в реальном времени оставлять жалобы на качество воздуха, а экологи — анализировать их. В региональном Министерстве природопользования при этом ранее отмечали, что не могут опираться на эти данные, поскольку нет гарантии их достоверности. 

Экокарта Рязани. Красным отмечены жалобы жителей, желтым — предприятия в черте города / «Экомонитор 62»

Экокарта Рязани. Красным отмечены жалобы жителей, желтым — предприятия в черте города / «Экомонитор 62»

Экокарта Рязани. Красным отмечены жалобы жителей, желтым — предприятия в черте города / «Экомонитор 62»
Жалобы жителей восточной части города / «Экомонитор 62»

Впрочем, сообщения жителей за прошедшую неделю, оставленные на сервисе, лишь подтверждают результаты официальных замеров. Местные жаловались на першение в горле, головную боль и тошноту, следует из отчета сервиса, изученного The Insider.

«Как и каждый день, летний воздух потрясающий! С першением в горле и резью в глазах», — пишет один из жителей микрорайона. 

«Едкий запах пороха, жженой резины, гари. Травление населения Дашково-Песочни. Ночью, пока люди спят, отравляют атмосферу, а властям все нипочем».

Больше всего сообщений приходится на 11 августа, особенно в вечернее и ночное время. Пользователи пишут, что район и окрестности накрыло сизой дымкой, а дышать невозможно из-за «техно-» или «нефтевони». 

Какие конкретно предприятия могут являться источником загрязнения, неясно. В конце прошлого месяца в местной прокуратуре, например, сообщили, что нашли «ряд нарушений в деятельности отдельных предприятий», но каких именно — не уточнили. 

РНПК / «АиФ»

РНПК / «АиФ»

Раньше местные общественники связывали загрязнения с НПЗ Рязанской нефтеперерабатывающей компании (актив «Роснефти»), который находится примерно в том же районе. Это подтверждали и власти: в 2019 году губернатор области говорил, что очистные сооружения завода устарели и не обеспечивают защиту окружающей среды в полном объеме: сероводород выделяется из сточных вод в атмосферу, что загрязняет воздух.

Глава региона тогда отмечал, что регион и «Роснефть» заключили соглашение о реконструкции очистных сооружений и она должна была пройти до 2017 года. Срок сдвигали на 2022-й, но, по всей видимости, проблема не была решена полностью, так как жалобы на качество воздуха не прекратились. 

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